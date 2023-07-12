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Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 20:55 |
1525
0

Динамо – Янг Бойз. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча

12 июля 2023, 20:55 |
1525
0
Динамо – Янг Бойз. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

12 июля проходит товарищеский матч между украинским клубом «Динамо» Киев и швейцарской командой «Янг Бойз».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит в Берне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Динамо Киев (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:2 (матч продолжается)

Гол: Дубинчак, 9, Бенито, 21 – Элиа, 19, Нсамме, 37 (пен.)

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

ГОЛ! 1:0 Дубинчак, 9 мин.

ГОЛ! 2:1 Бенито, 21 мин.

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Источник Sport.ua
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