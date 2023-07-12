Украина. Премьер лига12 июля 2023, 20:55 |
1525
0
Динамо – Янг Бойз. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча
12 июля 2023, 20:55 |
1525
0
12 июля проходит товарищеский матч между украинским клубом «Динамо» Киев и швейцарской командой «Янг Бойз».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит в Берне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.
Динамо Киев (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:2 (матч продолжается)
Гол: Дубинчак, 9, Бенито, 21 – Элиа, 19, Нсамме, 37 (пен.)
(новость обновляется)
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
ГОЛ! 1:0 Дубинчак, 9 мин.
ГОЛ! 2:1 Бенито, 21 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 12 июля 2023, 04:59 0
У Гаэля Монфис есть серьезные родительские обязанности
Футбол | 12 июля 2023, 16:46 0
Защитник будет выступать в Бразилии в течение ближайшего года
Война | 12.07.2023, 01:35
Теннис | 11.07.2023, 21:59
Теннис | 12.07.2023, 17:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.07.2023, 20:57 8
11.07.2023, 08:56 40
10.07.2023, 19:36 17
11.07.2023, 22:26 5
11.07.2023, 12:13 6
11.07.2023, 23:59
11.07.2023, 20:12 10
12.07.2023, 09:18