ВИДЕО. В серии пенальти. США пробились в полуфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ
В полуфиналах США встретятся с Панамой, а Ямайка сыграет с Мексикой
Завершилась четвертьфинальная стадия Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США и Канаде.
Хозяева турнира встретились в первом раунде плей-офф. Сборная США в 1/4 финала обыграла в серии пенальти Канаду со счетом 2:2 (пен. 3:2).
У американцев отличился Брэндон Васкес, плюс Скотт Кэннеди забил в свои ворота. А у канадцев забили Стивен Витория (с пенальти на 90+2 минуте) и Джейкоб Шаффельбург.
12 июля в полуфинале сборная США встретится с Панамой, которая обыграла Катар (4:0). В другом полуфинале Ямайка сыграет с Мексикой.
Вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис продолжает борьбу за трофей со сборной Ямайки.
Золотой кубок КОНКАКАФ
1/4 финала (по сетке)
- 9 июля. Гватемала – Ямайка – 0:1
- 8 июля. Мексика – Коста-Рика – 2:0
- 9 июля. США – Канада – 2:2 (пен. 3:2).
- 8 июля. Панама – Катар – 4:0
1/2 финала, 12 июля
- Ямайка – Мексика
- США – Панама
ВИДЕО. США обыграли Канаду в четвертьфинале по пенальти: смотреть на YouTube
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