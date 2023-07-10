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10 июля 2023, 22:20 | Обновлено 10 июля 2023, 22:37
908
0

ВИДЕО. В серии пенальти. США пробились в полуфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ

В полуфиналах США встретятся с Панамой, а Ямайка сыграет с Мексикой

10 июля 2023, 22:20 | Обновлено 10 июля 2023, 22:37
908
0
ВИДЕО. В серии пенальти. США пробились в полуфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

​Завершилась четвертьфинальная стадия Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США и Канаде.

Хозяева турнира встретились в первом раунде плей-офф. Сборная США в 1/4 финала обыграла в серии пенальти Канаду со счетом 2:2 (пен. 3:2).

У американцев отличился Брэндон Васкес, плюс Скотт Кэннеди забил в свои ворота. А у канадцев забили Стивен Витория (с пенальти на 90+2 минуте) и Джейкоб Шаффельбург.

12 июля в полуфинале сборная США встретится с Панамой, которая обыграла Катар (4:0). В другом полуфинале Ямайка сыграет с Мексикой.

Вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис продолжает борьбу за трофей со сборной Ямайки.

Золотой кубок КОНКАКАФ

1/4 финала (по сетке)

  • 9 июля. Гватемала – Ямайка – 0:1
  • 8 июля. Мексика – Коста-Рика – 2:0
  • 9 июля. США – Канада – 2:2 (пен. 3:2).
  • 8 июля. Панама – Катар – 4:0

​1/2 финала, 12 июля

  • Ямайка – Мексика
  • США – Панама

ВИДЕО. США обыграли Канаду в четвертьфинале по пенальти: смотреть на YouTube

Сетка плей-оф

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Источник Sport.ua
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