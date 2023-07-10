ВИДЕО. В серии пенальти. США пробились в полуфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ

​Завершилась четвертьфинальная стадия Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США и Канаде.

Хозяева турнира встретились в первом раунде плей-офф. Сборная США в 1/4 финала обыграла в серии пенальти Канаду со счетом 2:2 (пен. 3:2).

У американцев отличился Брэндон Васкес, плюс Скотт Кэннеди забил в свои ворота. А у канадцев забили Стивен Витория (с пенальти на 90+2 минуте) и Джейкоб Шаффельбург.

12 июля в полуфинале сборная США встретится с Панамой, которая обыграла Катар (4:0). В другом полуфинале Ямайка сыграет с Мексикой.

Вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис продолжает борьбу за трофей со сборной Ямайки.

Золотой кубок КОНКАКАФ

1/4 финала (по сетке)

9 июля. Гватемала – Ямайка – 0:1

– 0:1 8 июля. Мексика – Коста-Рика – 2:0

– Коста-Рика – 2:0 9 июля. США – Канада – 2:2 (пен. 3:2).

– Канада – 2:2 (пен. 3:2). 8 июля. Панама – Катар – 4:0

​1/2 финала, 12 июля

Ямайка – Мексика

США – Панама

ВИДЕО. США обыграли Канаду в четвертьфинале по пенальти: смотреть на YouTube

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