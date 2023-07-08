Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Вольфсбергер –8:0. Гол+пас Ярмоленко, дубли Бенито, Кабаева. Видео
Товарищеские матчи
Динамо Киев
08.07.2023 18:30 – FT 8 : 0
Вольфсбергер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 20:42 | Обновлено 08 июля 2023, 20:46
2526
0

Динамо – Вольфсбергер –8:0. Гол+пас Ярмоленко, дубли Бенито, Кабаева. Видео

Смотрите видеообзор товарищеского матча

08 июля 2023, 20:42 | Обновлено 08 июля 2023, 20:46
2526
0
Динамо – Вольфсбергер –8:0. Гол+пас Ярмоленко, дубли Бенито, Кабаева. Видео
ФК Динамо Киев

В субботу, 8 июля, состоядся товарищеский матч между украинскими клубом «Динамо» Киев и австрийской командой «Вольфсбергер».

Игра завершилась со счетом 8:0 в пользу украинской команды.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По решению тренерского штаба киевлян – видеотрансляция спарринга не проводится.

Динамо Киев – Вольфсбергер – 8:0

Голы: Леднев, 6, Кабаев, 26, 58, Шепелев, 47, Бенито, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльский, 89

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Леднев, 6 мин.

ГОЛ! 2:0 Кабаев, 26 мин.

ГОЛ! 3:0 Шепелев, 47 мин.

ГОЛ! 4:0 Кабаев, 58 мин.

ГОЛ! 5:0 Бенито, 68 мин.

ГОЛ! 6:0 Ярмоленко, 87 мин.

ГОЛ! 7:0 Буяльский, 89 мин.

ГОЛ! 8:0 Бенито, 90 мин.

По теме:
С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче
ВИДЕО. Уложил кипера. Ярмоленко забил 1-й гол за Динамо после возвращения
Гол отменили. Черноморец и ЛНЗ расписали мировую в товарищеском матче
Динамо Киев Вольфсбергер Динамо - Вольфсбергер товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»
Теннис | 07 июля 2023, 23:50 4
СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»
СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»

Украинка провела пресс-конференцию после победы над Софией Кенин

ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 08 июля 2023, 10:20 2
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты

Молодежное Евро проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года

«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
Футбол | 08.07.2023, 16:21
«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
Маркевич посетил юбилейное мероприятие Руха
Футбол | 08.07.2023, 20:56
Маркевич посетил юбилейное мероприятие Руха
Маркевич посетил юбилейное мероприятие Руха
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Теннис | 07.07.2023, 21:55
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
08.07.2023, 07:45 9
Теннис
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
07.07.2023, 23:23
Футбол
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
07.07.2023, 13:46 43
Теннис
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
06.07.2023, 21:01
Теннис
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
06.07.2023, 18:44 20
Футбол
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
07.07.2023, 06:00
Другие виды
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
07.07.2023, 12:11 21
Футбол
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
07.07.2023, 05:25 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем