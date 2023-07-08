Гол отменили. ЛНЗ и Черноморец расписали мировую в товарищеском матче

В субботу, 8 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами ЛНЗ Черкассы и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 0:0.

На 37-й минуте матча одесситы вышли вперед, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

Видеотрансляция поединка не проводилась.

Товарищеский матч. 8 июня

ЛНЗ Черкассы – Черноморец – 0:0