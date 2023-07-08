Товарищеские матчи
08.07.2023 17:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига08 июля 2023, 19:25 |
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Гол отменили. ЛНЗ и Черноморец расписали мировую в товарищеском матче
Игра завершилась со счетом 0:0
08 июля 2023, 19:25 |
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В субботу, 8 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами ЛНЗ Черкассы и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 0:0.
На 37-й минуте матча одесситы вышли вперед, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.
Видеотрансляция поединка не проводилась.
Товарищеский матч. 8 июня
ЛНЗ Черкассы – Черноморец – 0:0
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