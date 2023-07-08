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Чемпионат Европы
08 июля 2023, 19:05 | Обновлено 08 июля 2023, 19:43
587
0

Англия U-21 – Испания U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча молодежного Евро-2023

08 июля 2023, 19:05 | Обновлено 08 июля 2023, 19:43
587
0
Англия U-21 – Испания U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 июля, в грузинском городе Батуми проходит финальный матч Евро-2023 U-21.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Финальный поединок ЧЕ-2023 между Англией и Испанией стартовал 8 июля в 19:00.

В полуфиналах Англия обыграла Израиль (3:0), а Испания разгромила Украину (5:1).

Евро-2023. Финал. 8 июля

Англия U-21 – Испания U-21 – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Англия U-21 – Испания U-21. Финал Евро-2023 U-21. Смотреть онлайн. LIVE
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Источник Sport.ua
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