ЮКСА проявляет интерес к защитнику Махневым и вингеру Близно
Новичок Второй лиги продолжает искать усиление состава
ФК ЮКСА интересуется защитником Дмитрием Махневым и вингером Олегом Близно.
27-летний Махнев выступал за «Энергию», «Никополь», «Верес» и «Карпаты». За львовян Дмитрий отыграл 16 поединков в Первой лиге Украины, в которых забил один мяч. В июне защитник объявил об уходе из «Карпат».
25-летний Близно ранее выступал за «Металлист 1925», «Каховку», «Тростянец», «Рубикон». Последним клубом вингера была «Скала 1911».
Ранее ФК ЮКСА сообщил о подписании опорного полузащитника Антона Евдокимова. Главным тренером новичка Второй лиги стал экс-наставник «Миная» Николай Цымбал.
Базовая дата старта нового розыгрыша Второй лиги – 6 августа. В первом туре ФК ЮКСА сыграет с «Локомотивом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Молодежное Евро проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года
даниил шеметов работал в третьем по силе дивизионе чемпионата рф