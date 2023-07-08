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Украина. Вторая лига
08 июля 2023, 12:21 | Обновлено 08 июля 2023, 12:53
223
0

ЮКСА проявляет интерес к защитнику Махневым и вингеру Близно

Новичок Второй лиги продолжает искать усиление состава

08 июля 2023, 12:21 | Обновлено 08 июля 2023, 12:53
223
0
ЮКСА проявляет интерес к защитнику Махневым и вингеру Близно
ФК Карпаты Львов. Дмитрий Махнев

ФК ЮКСА интересуется защитником Дмитрием Махневым и вингером Олегом Близно.

27-летний Махнев выступал за «Энергию», «Никополь», «Верес» и «Карпаты». За львовян Дмитрий отыграл 16 поединков в Первой лиге Украины, в которых забил один мяч. В июне защитник объявил об уходе из «Карпат».

25-летний Близно ранее выступал за «Металлист 1925», «Каховку», «Тростянец», «Рубикон». Последним клубом вингера была «Скала 1911».

Ранее ФК ЮКСА сообщил о подписании опорного полузащитника Антона Евдокимова. Главным тренером новичка Второй лиги стал экс-наставник «Миная» Николай Цымбал.

Базовая дата старта нового розыгрыша Второй лиги – 6 августа. В первом туре ФК ЮКСА сыграет с «Локомотивом».

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ЮКСА Тарасовка трансферы Дмитрий Махнев Олег Близно
Источник Sportarena
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