Шахтер – АЗ Алкмаар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 8 июля, в рамках подготовки к новому сезону донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок против нидерландского АЗ Алкмаар.

Напомним, команда Патрика ван Леувена проводит учебно-тренировочный сбор в Нидерландах. Спарринг начнется в 15:30.

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