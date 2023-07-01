Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – АЗ Алкмаар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
08.07.2023 15:30 - : -
АЗ Алкмаар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 июля 2023, 10:33 | Обновлено 08 июля 2023, 11:57
396
3

Шахтер – АЗ Алкмаар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

01 июля 2023, 10:33 | Обновлено 08 июля 2023, 11:57
396
3
Шахтер – АЗ Алкмаар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 8 июля, в рамках подготовки к новому сезону донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок против нидерландского АЗ Алкмаар.

Напомним, команда Патрика ван Леувена проводит учебно-тренировочный сбор в Нидерландах. Спарринг начнется в 15:30.

Смотрите трансляцию товарищеского матча в прямом эфире.

По теме:
Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Шахтер Донецк АЗ Алкмаар товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Футбол | 08 июля 2023, 07:23 6
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Челси: а теперь – перестройка перестройки!

Обозреватель Sport.ua – об очередном трансферном шторме в стане лондонских «аристократов»

Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Футбол | 07 июля 2023, 12:11 21
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу

Мнение колумниста Sport.ua о, пожалуй, самом интересном новобранце элитарного украинского дивизиона

38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
Теннис | 07.07.2023, 19:35
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
ФОТО. Динамо поздравило Залужного с 50-летием
Футбол | 08.07.2023, 10:45
ФОТО. Динамо поздравило Залужного с 50-летием
ФОТО. Динамо поздравило Залужного с 50-летием
Металлист сохранил защитника и потерял полузащитника
Футбол | 08.07.2023, 10:59
Металлист сохранил защитника и потерял полузащитника
Металлист сохранил защитника и потерял полузащитника
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BallsToTheWall
Смотреть прямо тут?   Фантастика.
Ответить
0
Злий Глобинець
Повболіваємо за нашого чемпіона! Хоча гратимуть гірники небойовим складом.
Ответить
-1
Voxa Hvedyk
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
06.07.2023, 12:35 3
Война
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
07.07.2023, 14:50 13
Футбол
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
06.07.2023, 21:01
Теннис
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
06.07.2023, 23:07 12
Футбол
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
07.07.2023, 06:00
Другие виды
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
06.07.2023, 14:31 44
Теннис
Сложная победа. Украина обыграла Польшу и стала лидером группы отбора к ЧМ
Сложная победа. Украина обыграла Польшу и стала лидером группы отбора к ЧМ
06.07.2023, 14:45 4
Футбол
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
06.07.2023, 17:50 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем