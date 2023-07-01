Товарищеские матчи
08.07.2023 15:30 - : -
Украина. Первая лига01 июля 2023, 10:33 | Обновлено 08 июля 2023, 11:57
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Шахтер – АЗ Алкмаар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
01 июля 2023, 10:33 | Обновлено 08 июля 2023, 11:57
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В субботу, 8 июля, в рамках подготовки к новому сезону донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок против нидерландского АЗ Алкмаар.
Напомним, команда Патрика ван Леувена проводит учебно-тренировочный сбор в Нидерландах. Спарринг начнется в 15:30.
Смотрите трансляцию товарищеского матча в прямом эфире.
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