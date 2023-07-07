Источник: Макаренко станет одноклубником Беседина

Бывший форвард киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Беседин подписал контракт с казахстанским «Ордабасы».

27-летний нападающий прошел углубленный медосмотр. В перспективе у Беседина работа со специалистом над восстановлением боковой связки колена.

Ожидается, что Беседин подпишет соглашение, рассчитанное на 1,5 года. На полное восстановление футболисту понадобится около месяца.

По информации источника, дополнительным аргументом, который помог Беседину решиться на переход, стало приглашение от бывшего одноклубника по «Динамо» Евгения Макаренко, который прибыл в Шимкент для подписания контракта сегодня утром.