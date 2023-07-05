Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Молодежные турниры
05 июля 2023, 22:12 | Обновлено 05 июля 2023, 22:21
696
0

Испания U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор полуфинального поединка Евро-2023 U-21

05 июля 2023, 22:12 | Обновлено 05 июля 2023, 22:21
696
0
Испания U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа», стартовый свисток – в 22:00.

В 1/4 финала сборная Украины обыграла Францию (3:1), а Испания в овертайме одолела Швейцарию (2:1 д.ч.).

Команды играли между собой на групповом этапе. Была зафиксирована ничья 2:2, которая оставила испанцев на первой позиции.

Победитель игры в финале сыграет против Англии, которая в полуфинале одолела Израиль (3:0).

Испания U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
Дали пробить из выгодной позиции. Сансет вывел Испанию вперед
Провал в защите. Абель Руис быстро сравнял счет для Испании
Суперпас от Мудрика. Бондаренко открыл счет в игре с Испанией
сборная Украины по футболу U-21 сборная Испании по футболу U-21 Испания - Украина Евро-2023 U-21 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр СЫРСКИЙ: «Бахмут будет освобожден»
Война | 05 июля 2023, 15:13 8
Александр СЫРСКИЙ: «Бахмут будет освобожден»
Александр СЫРСКИЙ: «Бахмут будет освобожден»

Украинский генерал – о ситуации под Бахмутом

Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу
Футбол | 04 июля 2023, 23:23 1
Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу
Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу

Львовские «Карпаты» нанесли поражение команде «Севлюш» со счетом 6:0

Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
Футбол | 05.07.2023, 11:02
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
Михайличенко не тренируется с Андерлехтом. Клуб на него не рассчитывает
Футбол | 05.07.2023, 20:52
Михайличенко не тренируется с Андерлехтом. Клуб на него не рассчитывает
Михайличенко не тренируется с Андерлехтом. Клуб на него не рассчитывает
ВИДЕО. Генсека УАФ в наручниках и в автозаке доставили в суд
Футбол | 05.07.2023, 13:50
ВИДЕО. Генсека УАФ в наручниках и в автозаке доставили в суд
ВИДЕО. Генсека УАФ в наручниках и в автозаке доставили в суд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
04.07.2023, 14:41 19
Футбол
Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере
Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере
03.07.2023, 21:15 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
04.07.2023, 12:08 39
Футбол
По пути Роналду. Топ-7 футболистов, уехавших в Саудовскую Аравию
По пути Роналду. Топ-7 футболистов, уехавших в Саудовскую Аравию
05.07.2023, 12:03 4
Футбол
Определен состав четвертьфинальных пар женской Лиги наций
Определен состав четвертьфинальных пар женской Лиги наций
03.07.2023, 20:12
Волейбол
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
04.07.2023, 08:26 11
Теннис
В Киеве кассирша Новой почты украла 190 тысяч гривен ради игры в казино
В Киеве кассирша Новой почты украла 190 тысяч гривен ради игры в казино
04.07.2023, 04:55 7
Мир азарта
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
03.07.2023, 21:20 35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем