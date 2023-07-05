Испания U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор полуфинального поединка Евро-2023 U-21
В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.
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Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа», стартовый свисток – в 22:00.
В 1/4 финала сборная Украины обыграла Францию (3:1), а Испания в овертайме одолела Швейцарию (2:1 д.ч.).
Команды играли между собой на групповом этапе. Была зафиксирована ничья 2:2, которая оставила испанцев на первой позиции.
Победитель игры в финале сыграет против Англии, которая в полуфинале одолела Израиль (3:0).
Испания U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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