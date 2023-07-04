Молодежные турниры04 июля 2023, 13:59 | Обновлено 04 июля 2023, 14:03
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Испания U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
Наставник сборной Украины ответит на вопросы журналистов 4 июля в 17:30
04 июля 2023, 13:59 | Обновлено 04 июля 2023, 14:03
253
0
5 июля в 22:00 в Бухаресте пройдет матч 1/2 финала Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите 4 июля в 17:30 предматчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.
Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Испанией. Смотреть онлайн. LIVE
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