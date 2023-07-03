Украина. Премьер лига03 июля 2023, 18:55 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Денис Мирошниченко – игрок Днепра-1
Защитник перешел из «Александрии»
03 июля 2023, 18:55 |
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Футбольный клуб «Александрия» сообщил о том, что достигнуто соглашение с СК «Днепр-1» о трансфере защитника Дениса Мирошниченко.
Сумма трансферного договора между клубами составляет 250 тыс долларов.
Мирошниченко защищал цвета «Александрии» с лета 2019 года. В рядах «горожан» он отыграл в УПЛ в 89 матчах, забил 4 гола. Также на счету у Дениса 6 матчей и 1 гол в рамках Лиги Европы.
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Це вже хоч на щось схоже, однозначно посилить позицію
Игрок отличный
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