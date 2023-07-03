ОФИЦИАЛЬНО. Денис Мирошниченко – игрок Днепра-1

Футбольный клуб «Александрия» сообщил о том, что достигнуто соглашение с СК «Днепр-1» о трансфере защитника Дениса Мирошниченко.

Сумма трансферного договора между клубами составляет 250 тыс долларов.

Мирошниченко защищал цвета «Александрии» с лета 2019 года. В рядах «горожан» он отыграл в УПЛ в 89 матчах, забил 4 гола. Также на счету у Дениса 6 матчей и 1 гол в рамках Лиги Европы.