Защитник Николаева 1920 заинтересовал ряд клубов Первой лиги

Защитником «Николаева 1920» Андреем Боровским интересуются ряд клубов Первой лиги.

19-летний футболист имеет опыт соревнований во втором по силе дивизионе чемпионата Украины. Ранее Боровский защищал цвета МФК «Николаев».

Ранее «Васт» принял решение о переименовании клуба в «Николаев 1920». Изменения внесены в уставные документы, под брендом «Васт» будет выступать аматорская команда.

«Николаев 1920» выступит во Второй лиге в сезоне-2023/24. Начало соревнований в третьем по силе дивизионе запланировано на 6 августа.