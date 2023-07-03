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  4. Защитник Николаева 1920 заинтересовал ряд клубов Первой лиги
Украина. Первая лига
03 июля 2023, 10:44 | Обновлено 03 июля 2023, 12:11
203
0

Защитник Николаева 1920 заинтересовал ряд клубов Первой лиги

19-летний Андрей Боровский обратил на себя внимание

03 июля 2023, 10:44 | Обновлено 03 июля 2023, 12:11
203
0
Защитник Николаева 1920 заинтересовал ряд клубов Первой лиги
ФК Васт

Защитником «Николаева 1920» Андреем Боровским интересуются ряд клубов Первой лиги.

19-летний футболист имеет опыт соревнований во втором по силе дивизионе чемпионата Украины. Ранее Боровский защищал цвета МФК «Николаев».

Ранее «Васт» принял решение о переименовании клуба в «Николаев 1920». Изменения внесены в уставные документы, под брендом «Васт» будет выступать аматорская команда.

«Николаев 1920» выступит во Второй лиге в сезоне-2023/24. Начало соревнований в третьем по силе дивизионе запланировано на 6 августа.

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Андрей Боровский Васт Николаев Первая лига Украины трансферы
Источник Sportarena
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