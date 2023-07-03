Защитник Николаева 1920 заинтересовал ряд клубов Первой лиги
19-летний Андрей Боровский обратил на себя внимание
Защитником «Николаева 1920» Андреем Боровским интересуются ряд клубов Первой лиги.
19-летний футболист имеет опыт соревнований во втором по силе дивизионе чемпионата Украины. Ранее Боровский защищал цвета МФК «Николаев».
Ранее «Васт» принял решение о переименовании клуба в «Николаев 1920». Изменения внесены в уставные документы, под брендом «Васт» будет выступать аматорская команда.
«Николаев 1920» выступит во Второй лиге в сезоне-2023/24. Начало соревнований в третьем по силе дивизионе запланировано на 6 августа.
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