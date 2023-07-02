Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть путевка на Олимпиаду! Украина вышла в полуфинал Евро-2023 U-21
Молодежные турниры
02 июля 2023, 23:59 | Обновлено 03 июля 2023, 00:12
4349
27

Есть путевка на Олимпиаду! Украина вышла в полуфинал Евро-2023 U-21

В полуфинальном матче 5 июля Украина сыграет против Испании

02 июля 2023, 23:59 | Обновлено 03 июля 2023, 00:12
4349
27
Есть путевка на Олимпиаду! Украина вышла в полуфинал Евро-2023 U-21
УАФ

Украина вышла в полуфинал Евро-2023 U-21 и впервые в истории получила путевку на Олимпиаду!

В полуфиналах 5 июля Украина сыграет с Испанией (в Бухаресте), а Англия – с Израилем (в Батуми).

На Олимпиаду-2024 в Париже пробились сборные Украины, Испании и Израиля.

Евро-2023 U-21

1/4 финала

  • 🔹 1 июля. 19:00. Грузия – Израиль – 0:0 (пен. 3:4)
  • 🔹 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария – 2:1 (д.в.)
  • 🔹 2 июля. 19:00. Англия – Португалия – 1:0
  • 🔹 2 июля. 22:00. Франция – Украина – 1:3

1/2 финала

  • 🔹 5 июля. 19:00. Израиль – Англия (Батуми)
  • 🔹 5 июля. 22:00. Испания – Украина (Бухарест)

Сетка плей-офф

По теме:
Франция U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию с Евро-2023
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
сборная Украины по футболу U-21 Франция - Украина сборная Франции по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Испания - Украина сборная Испании по футболу U-21 сборная Израиля по футболу U-21 сборная Англии по футболу U-21 выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
Футбол | 02 июля 2023, 19:31 13
ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом

Кристиан сообщил об этом в своем Instagram

Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Футбол | 02 июля 2023, 14:10 11
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы

Руслан Ротань не сможет рассчитывать на Богдана Вьюнника

Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
Водные виды | 02.07.2023, 17:20
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
Пас-конфетка от Мудрика! Судаков оформил дубль и вывел Украину вперед
Футбол | 02.07.2023, 22:50
Пас-конфетка от Мудрика! Судаков оформил дубль и вывел Украину вперед
Пас-конфетка от Мудрика! Судаков оформил дубль и вывел Украину вперед
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Футбол | 02.07.2023, 21:00
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Комментарии 27
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Хоча і не дуже вірив в успішний результат, але збірна доказала, що гідна місця у півфіналі. Всі гравці виклались на максимум. Чудова ніч!
Ответить
+11
elPadrino
просто нет слов
Ответить
+8
roman75zpr
Шикарный спортивный день!
Ответить
+7
SandroKing
Это знаменательный день. 20 лет на Олимпийскх играх Украина не была представлена в командных видах спорта. Крайний раз были гандболистки в 2004 году.
Ответить
+3
Евгений Семыкин
Кто там был против Ротаня ))) Или вас сегодня в коментах не ждать? )
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Mr Voevudskiy
Что они творят!? Господи! Просто космос :3
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
Я в шоке с Павелко. Коррупционер коррупционером, но Шеву назначил, сборная вышла на Евро, дошла до 1/4, пошумела в Лиге Наций. Потом Ротань, не ругал его только ленивый, в итоге первая в истории Олимпиада. Сомнительные назначения казнокрада, приведшие к неплохим результатам.
Ответить
+2
Andrey_1992
Ротань довів, що він ТОПЧИК хейтреам на зло! СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+2
Alexander Киев
Мудрик + Судаков   🔥
А ще Трубін, Бондаренко! Сьогодні банда гірників обіграла Французів, браво!  на таку збірну приємно дивитись! 
Ответить
+2
avk2307
Путівка до Олімпіади і є найголовніше!!!\Як виграємо Евро то також непогано
Ответить
+2
inspekcha85
Просто обалдеть.Поздравляю всех и горжусь нашими орлами
Ответить
+2
rozalievka
После матча национальной сборной против англии.. хейтеры говном поливали Ротаня.. тепреь молчат..
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
brighi10
 а какие составы играют на ОИ?U-21 или U-23?+ 3 взрослых ещё было раньше...а сейчас там как?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
LisovijNickolai Фамилия
1 игрок Динамо, а раньше сборная СССР даже состояла на 90 процентов из игроков Динамо, Игорь Суркис спасибо. Игроки шд, академии шд и несколько игроков упл обыграли сборную Франции
Ответить
0
elPadrino
вот и лидеры потихоньку вырисовались
Ответить
0
avk2307
Тогда уж точно, надо и Испанию обыгывать
Ответить
0
Remark
Будем откровенны, Франция на голову сильнее наших. Но в этом матче: а) в первом тайме сделал разницу Мудрик б) нам иногда очень сильно везло (штанга, отмененный гол с офсайда и т.д.). 
В любом случае, с победой! Молодцы!
Ответить
-12
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
01.07.2023, 04:30 6
Теннис
СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»
СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»
01.07.2023, 22:59 11
Теннис
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
01.07.2023, 12:19 37
Футбол
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
01.07.2023, 23:59 5
Другие виды
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
01.07.2023, 20:16 13
Теннис
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
02.07.2023, 10:59 10
Футбол
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
01.07.2023, 21:07 13
Футбол
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
01.07.2023, 13:32 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем