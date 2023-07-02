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Молодежные турниры
02 июля 2023, 22:09 | Обновлено 02 июля 2023, 22:23
541
0

Франция U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2023 U-21

02 июля 2023, 22:09 | Обновлено 02 июля 2023, 22:23
541
0
Франция U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

🏆 В воскресенье, 2 июля, в 22:00 по киевскому времени в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» проходит матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором играют сборные Франции и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

⚽️ Победитель матча в полуфинале сыграет против Испании. Победа в четвертьфинале принесет подопечным Руслана Ротаня также путевку на Олимпийские игры 2024, а в случае поражения сборная Украины сыграет дополнительный матч за 5-е место и олимпийский пропуск против команды Грузии.

Евро-2023 U-21. 1/4 финала. Клуж-Напока

🔹 2 июля. 22:00. Франция U-21 – Украина U-21

Франция U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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