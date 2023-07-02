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02 июля 2023, 14:38 |
332
0

Альба и Серхио Рамос близки к переходу в клуб Месси

«Интер Майами» подпишет двух испанских легенд

02 июля 2023, 14:38 |
332
0
Альба и Серхио Рамос близки к переходу в клуб Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Клуб Сергея Кривцова «Интер Майами» продолжает усиливать состав громкими именами. После Лионеля Месси «Интер Майами» близок к подписанию двух легенд испанского футбола – Серхио Рамоса и Жорди Альбы.

Оба вчера стали агентами после того, как истекли их контракты с «ПСЖ» и «Барселоной» соответственно. Ранее сообщалось о том, что Рамос хочет вернуться в свой родной клуб, «Севилью».

Что касается Жорди Альбы, то слухи связывали его с переходом в «Атлетико» Мадрид, «Бенфику», «Интер» и ту же «Севилью».

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Интер Майами Серхио Рамос Жорди Альба
Источник Sport.es
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