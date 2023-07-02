Другие новости02 июля 2023, 14:38 |
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Альба и Серхио Рамос близки к переходу в клуб Месси
«Интер Майами» подпишет двух испанских легенд
02 июля 2023, 14:38 |
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Клуб Сергея Кривцова «Интер Майами» продолжает усиливать состав громкими именами. После Лионеля Месси «Интер Майами» близок к подписанию двух легенд испанского футбола – Серхио Рамоса и Жорди Альбы.
Оба вчера стали агентами после того, как истекли их контракты с «ПСЖ» и «Барселоной» соответственно. Ранее сообщалось о том, что Рамос хочет вернуться в свой родной клуб, «Севилью».
Что касается Жорди Альбы, то слухи связывали его с переходом в «Атлетико» Мадрид, «Бенфику», «Интер» и ту же «Севилью».
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