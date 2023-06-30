Экс-наставник сборной Украины по футболу сообщил, что болен раком

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко сообщил, что болен раком.

«Не могу говорить, онкология, лечусь», – сказал Фоменко в комментарии Sportnews.

74-летний Фоменко возглавлял национальную команду «сине-желтых» с 2012 по 2016 год. Он вывел украинскую команду на Евро-2016. За свою тренерскую карьеру украинский специалист также возглавлял «Динамо», «Металлист», «Верес» и другие клубы.