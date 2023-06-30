Другие новости30 июня 2023, 23:15 |
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Экс-наставник сборной Украины по футболу сообщил, что болен раком
Михаил Фоменко лечится от онкологии
30 июня 2023, 23:15 |
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Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко сообщил, что болен раком.
«Не могу говорить, онкология, лечусь», – сказал Фоменко в комментарии Sportnews.
74-летний Фоменко возглавлял национальную команду «сине-желтых» с 2012 по 2016 год. Он вывел украинскую команду на Евро-2016. За свою тренерскую карьеру украинский специалист также возглавлял «Динамо», «Металлист», «Верес» и другие клубы.
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