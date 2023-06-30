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Пляжный футбол
30 июня 2023, 09:07 | Обновлено 30 июня 2023, 09:28
163
1

Украина – Азербайджан. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 30 июня в 15:30 матч за 5–8 места Европейских игр в пляжном футболе

30 июня 2023, 09:07 | Обновлено 30 июня 2023, 09:28
163
1
Украина – Азербайджан. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE
АПФУ

30 июня в 15:30 проходит матч за 5–8 места Европейских игр 2023 между сборными Украины и Азербайджана по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

Сборная Украины стартовала с победы над Италией (6:5), затем проиграла Швейцарии (2:4) и выиграла у Молдовы (6:5). Сине-желтая команда при дележе заняла третье место и сыграет за 5–8 места.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

Матчи за 58 места, 30 июня

  • 14:00. Польша – Молдова
  • 15:30. Азербайджан – Украина

Полуфиналы, 30 июня

  • 18:30. Португалия – Швейцария
  • 21:30. Испания – Италия

Украина – Азербайджан. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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Summertime
Будет трудно.  В Азербайджане много пляжей и песка.)
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