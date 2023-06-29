Виктория планирует проводить домашние поединки в Сумах

«Виктория» из Николаевки сыграла первый спарринг – с «Оболонью» и уступили – 0:2. Первого июля подопечные Анатолия Бессмертного померяются силами с СК «Полтава», 3-го – с бузовской «Нивой» и 6-го – с ФСК «Мариуполь». «Виктория» планирует принимать соперников в Первой лиге в Сумах.

Как стало известно Sport.ua, в тренировочном лагере перволиговой команды из Николаевки находятся два бывших игрока ФК «Львов» Богдан Мишенко и Максим Сасовский. После ближайших контрольных матчей и решится останутся ли они в «Виктории».

Ранее сообщалось, что «Виктория» усилится четырьмя игроками «Нефтяника».