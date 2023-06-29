Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория планирует проводить домашние поединки в Сумах
Украина. Первая лига
29 июня 2023, 12:57 | Обновлено 29 июня 2023, 12:58
390
0

Виктория планирует проводить домашние поединки в Сумах

В тренировочном лагере перволиговой команды находятся два бывших игрока ФК «Львов»

29 июня 2023, 12:57 | Обновлено 29 июня 2023, 12:58
390
0
Виктория планирует проводить домашние поединки в Сумах
ФК Виктория Николаевка

«Виктория» из Николаевки сыграла первый спарринг – с «Оболонью» и уступили – 0:2. Первого июля подопечные Анатолия Бессмертного померяются силами с СК «Полтава», 3-го – с бузовской «Нивой» и 6-го – с ФСК «Мариуполь». «Виктория» планирует принимать соперников в Первой лиге в Сумах.

Как стало известно Sport.ua, в тренировочном лагере перволиговой команды из Николаевки находятся два бывших игрока ФК «Львов» Богдан Мишенко и Максим Сасовский. После ближайших контрольных матчей и решится останутся ли они в «Виктории».

Ранее сообщалось, что «Виктория» усилится четырьмя игроками «Нефтяника».

По теме:
Металлург Запорожье определился с проведением июльского сбора
Виктория усилится четырьмя игроками Нефтяника
Карпаты подписали защитника Металлурга
Виктория Николаевка Анатолий Бессмертный инсайд Первая лига Украины
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Футбол | 28 июня 2023, 21:10 12
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21

Израиль сенсационно пробился в четвертьфинал и вышел на Грузию

Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Футбол | 28 июня 2023, 19:17 10
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина

Украинский голкипер рассматривается на замену Андре Онана

Кепе нужна конкуренция. Челси проявляет интерес к Трубину
Футбол | 29.06.2023, 12:08
Кепе нужна конкуренция. Челси проявляет интерес к Трубину
Кепе нужна конкуренция. Челси проявляет интерес к Трубину
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
Футбол | 28.06.2023, 13:45
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
Защитник Динамо входит в сферу интересов клуба из Италии
Футбол | 29.06.2023, 12:30
Защитник Динамо входит в сферу интересов клуба из Италии
Защитник Динамо входит в сферу интересов клуба из Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мартин БАКОЛЕ: «Наглухо вырублю Уайлдера»
Мартин БАКОЛЕ: «Наглухо вырублю Уайлдера»
28.06.2023, 12:59 3
Бокс
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
27.06.2023, 22:15 16
Футбол
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
28.06.2023, 17:11
Война
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
28.06.2023, 00:15 1
Другие виды
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
27.06.2023, 23:37 104
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
28.06.2023, 09:00 2
Футбол
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
27.06.2023, 20:23 8
Другие виды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем