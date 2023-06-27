Коринтиас – Ливерпуль Монтевидео. Прогноз на матч Кубка Либертадорес

29 июня на «Нео Кимика» пройдет матч 6-го тура группового этапа Копа Либертадорес, в котором «Коринтианс» встретится с «Ливерпулем Монтевидео». Старт поединка запланирован на 03:30 по киевскому времени.

Коринтианс

Клуб в последний раз выигрывал титулы в 2015-м и 2017-м году, когда становились чемпионами Серии А. Но после этого результаты упали, и 4-е место в прошлом сезоне можно считать неплохим успехом. Были надежды, что их получится развить в новом календарном году, но вместо этого тимао практически проваливают Бразилейрао - поражений там у гранда больше, чем побед. Еще хуже ситуация в Копе Либертадорес. Там начинали оптимистично, как раз с выигрыша в Уругвае, причем со счетом 3:0. Но потом амбициозный коллектив только однажды зацепился за очко, сыграв 0:0 с Архентинос Хуниорс. В итоге сейчас остается только сохранять нынешнее 3-е место, чтобы потом продолжить борьбу в рамках уже Копы Судамерикана.

Ливерпуль (Монтевидео)

Команда существует с 1915-го года. Но что-то получилось только в последние годы. Сначала удалось выиграть Трофео Интермедио в 2019-м, что стало первым трофеем в истории. Потом, через год, победили в Суперкубке Уругвая (и повторили это нынешней весной). Ну, а в прошлогодней Примере вышло занять 2-е место в Примере - максимальный результат за всю историю. Да, новый сезон черно-синие начали успешно на внутренней арене, но там еще развязка далеко. В Копе Либертадорес что-то получается только дома: свели к 2:2 с Архентинос Хуниорс и выиграли у Индепендьенте дель Валье. Но при этом бразильцам там же уступили, и перед последний туром пока, поравнявшись с ними по очкам (по 4), уругвайцы идут последними в квартете. И нуждаются только в победе - на выезде.

Статистика личных встреч

Апрельские 3-0 стали первым поединком в истории между сборными.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гостям поможет вся их мотивация, тем более что хозяевам тоже нужны где-то успехи. Ставим на Коринтианс при форе в -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,89).