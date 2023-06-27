Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал чистый гол испанцев
Арбитр матча Евро-2023 U-21 явно смотрел совсем в другую сторону
Во вторник, 27 июня, проходит матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21.
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Команды играют в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».
Скандальный эпизод случился на 20-й минуте.
Вратарь украинской команды Руслан Нещерет выпустил мяч из рук без малейшего контакта с соперником. Испанец забил гол в пустые ворота, но судья не засчитал чистое взятие ворот.
Напомним, в групповом раунде турнира VAR не используется. Система будет внедрена только на матчах плей-офф. Такое решение было принято после скандального эпизода с незасчитанным взятием ворот в игре 1-го тура между Францией и Италией.
ФОТО. Нещерет выпускает мяч из рук. Испанец в метре позади
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