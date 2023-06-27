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  4. Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал чистый гол испанцев
Молодежные турниры
27 июня 2023, 22:15 | Обновлено 27 июня 2023, 22:42
5342
9

Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал чистый гол испанцев

Арбитр матча Евро-2023 U-21 явно смотрел совсем в другую сторону

27 июня 2023, 22:15 | Обновлено 27 июня 2023, 22:42
5342
9
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал чистый гол испанцев
Суспільне

Во вторник, 27 июня, проходит матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».

Скандальный эпизод случился на 20-й минуте.

Вратарь украинской команды Руслан Нещерет выпустил мяч из рук без малейшего контакта с соперником. Испанец забил гол в пустые ворота, но судья не засчитал чистое взятие ворот.

Напомним, в групповом раунде турнира VAR не используется. Система будет внедрена только на матчах плей-офф. Такое решение было принято после скандального эпизода с незасчитанным взятием ворот в игре 1-го тура между Францией и Италией.

ФОТО. Нещерет выпускает мяч из рук. Испанец в метре позади

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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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HaloGen
наши каким-то чудом от пасов назад в недодачу в 1м тайме отскочили.
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+7
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Burevestnik
після ляпів захисту Нещерет двічі виручив після виходів один на один. 
арбітр виручив Нещерета після його ляпу.  
цікаві події 
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+6
Kapitan
Грають, в принципі, нормально, але ці постійні відпасовки назад воротарю просто бісять. Для чого? Пресингують- вибивайте вперед, виносьте м'яч і там чіпляйтесь за нього! В мене вже валідол закінчується...
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+2
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vivas057
Загалом досить непогану гру продемонстрували якби не відверті невимушені помилки біля власних воріт. 
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+2
DK1961
А ничего, что Нещерет дважды спас после ляпов защитников и выходов один на один?
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+1
gusev80 .
Думаю що контакт був, принаймні таке враження з реакції гравців під час моменту та одразу після голу. Але щоб сказати точно, потрiбний iнший ракурс.
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0
slavarost
Чистий гол, але цей матч нічого не вирішує 
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0
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