Во вторник, 27 июня, проходит матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21.

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Команды играют в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Испания U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор (обновляется)