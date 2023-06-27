Чемпионат Европы27 июня 2023, 21:55 | Обновлено 27 июня 2023, 22:00
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Испания U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Евро-2023 U-21 в Бухаресте
27 июня 2023, 21:55 | Обновлено 27 июня 2023, 22:00
1948
0
Во вторник, 27 июня, проходит матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
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Испания U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор (обновляется)
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