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Турция
27 июня 2023, 12:02 | Обновлено 27 июня 2023, 12:31
1151
1

Скандал. Игроки Фенербахче не хотят ехать в россию, а руководство – хочет

Турки планируют сыграть на турнире в рф

27 июня 2023, 12:02 | Обновлено 27 июня 2023, 12:31
1151
1
Скандал. Игроки Фенербахче не хотят ехать в россию, а руководство – хочет
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Турецкий клуб «Фенербахче» значится среди участников рашисткого турнира Кубок PARI Премьер, который должен состояться в санкт-петербурге с 1 по 15 июля. Руководство турок подтвердило приезд команды и ее участие в соревновании.

Однако некоторые игроки «Фенербахче» на планы клубного руководства отреагировали крайне негативно. Сообщается, что сторонники неучастия команды в турнире во главе с Эдином Джеко выступают категорически против появления «Фенербахче» в рф.

Как известно, ранее Джеко был активным противником проведения товарищеского матча между национальной командой Боснии и Черногории и сборной рф, которая отстранена от игр на любом уровне из-за полномасштабного военного вторжения армии рф в Украину.

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Фенербахче Эдин Джеко
Источник Fotospor
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an52
Хитросракі турки як зажди - грошенят косаби пообіцяли і чхати вже на репутацію
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