Скандал. Игроки Фенербахче не хотят ехать в россию, а руководство – хочет

Турецкий клуб «Фенербахче» значится среди участников рашисткого турнира Кубок PARI Премьер, который должен состояться в санкт-петербурге с 1 по 15 июля. Руководство турок подтвердило приезд команды и ее участие в соревновании.

Однако некоторые игроки «Фенербахче» на планы клубного руководства отреагировали крайне негативно. Сообщается, что сторонники неучастия команды в турнире во главе с Эдином Джеко выступают категорически против появления «Фенербахче» в рф.

Как известно, ранее Джеко был активным противником проведения товарищеского матча между национальной командой Боснии и Черногории и сборной рф, которая отстранена от игр на любом уровне из-за полномасштабного военного вторжения армии рф в Украину.