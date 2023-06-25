25.06.2023 21:45 – FT 0 : 1
Молодежные турниры25 июня 2023, 23:45 | Обновлено 26 июня 2023, 00:03
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Франция обыграла Норвегию и с двумя победами уверенно возглавляет группу
В Румынии и Грузии продолжается чемпионат Европы 2023 U-21
25 июня 2023, 23:45 | Обновлено 26 июня 2023, 00:03
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25 июня прошел матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Норвегии U-21 и Франции U-21.
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Команды играли в румынском городе Клуж-Напока. Единственный гол на 57-й минуте забил Майкл Олисе.
Франция минимально обыграла Норвегию (1:0) и с двумя победами уверенно возглавляет группу D.
Євро-2023 U-21. 2-й тур, 25 июня
21:45. Норвегия U21 – Франция U21 – 0:1
Гол: Олисе, 57.
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