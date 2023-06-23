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  4. Усиление для команды Забарного. Борнмут подписал Клюйверта
Англия
23 июня 2023, 23:11 |
577
0

Усиление для команды Забарного. Борнмут подписал Клюйверта

Клуб АПЛ усилился Джастином Клюйвертом

23 июня 2023, 23:11 |
577
0
Усиление для команды Забарного. Борнмут подписал Клюйверта
ФК Борнмут. Джастин Клюйверт

Клуб АПЛ «Борнмут» объявил о подписании контракта с атакующим хавбеком «Ромы» Джастином Клюйвертом. 24-летний игрок оформил многолетний договор.

Сумма трансфера оценивается в 9,6 миллиона фунтов.

Клюйверт в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Валенсию». Забил 8 голов и сделал две результативные передачи в 29-ти матчах.

В составе «Борнмута» выступает украинский защитник Илья Забарный.

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Джастин Клюйверт Борнмут Рома Рим трансферы трансферы АПЛ Илья Забарный
Источник ФК Борнмут
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