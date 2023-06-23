Англия23 июня 2023, 23:11 |
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Усиление для команды Забарного. Борнмут подписал Клюйверта
Клуб АПЛ усилился Джастином Клюйвертом
23 июня 2023, 23:11 |
577
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Клуб АПЛ «Борнмут» объявил о подписании контракта с атакующим хавбеком «Ромы» Джастином Клюйвертом. 24-летний игрок оформил многолетний договор.
Сумма трансфера оценивается в 9,6 миллиона фунтов.
Клюйверт в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Валенсию». Забил 8 голов и сделал две результативные передачи в 29-ти матчах.
В составе «Борнмута» выступает украинский защитник Илья Забарный.
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