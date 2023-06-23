Усиление для команды Забарного. Борнмут подписал Клюйверта

Клуб АПЛ «Борнмут» объявил о подписании контракта с атакующим хавбеком «Ромы» Джастином Клюйвертом. 24-летний игрок оформил многолетний договор.

Сумма трансфера оценивается в 9,6 миллиона фунтов.

Клюйверт в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Валенсию». Забил 8 голов и сделал две результативные передачи в 29-ти матчах.

В составе «Борнмута» выступает украинский защитник Илья Забарный.