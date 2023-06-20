Жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги конференций 2023/24 пройдет в швейцарском Ньоне 20 июня, начало – в 16:00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие 62 команды, которые поделены на сеяные и несеяные в соответствии с клубными коэффициентами.

Матчи первого отборочного раунда пройдут 13 и 20 июля. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть во втором отборочном раунде.

На следующий день, 21 июня, пройдет жеребьевка Q2, 2-го отборочного раунда ЛК, в которой примет участие полтавская «Ворскла» (несеяный статус). А киевское «Динамо» будет стартовать с 3-го раунда квалификации (Q3), в статусе сеяного.

Лига конференций 2023/24

1-й раунд квалификации, 13 и 20 июля

Сеяные и неясеные команды

Жеребьевка Q1 Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция жеребьевки – 20 июня в 16:00 на официальном сайте УЕФА.