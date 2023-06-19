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Евро
УКРАИНА
19.06.2023 19:00 – FT 1 : 0
Мальта
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19 июня 2023, 21:02 | Обновлено 19 июня 2023, 21:20
4500
60

Два пенальти, один гол. Украина с проблемами переиграла Мальту

Наша команда все же набрала максимум очок в июньских матчах отбора к Евро-2024

19 июня 2023, 21:02 | Обновлено 19 июня 2023, 21:20
4500
60
Два пенальти, один гол. Украина с проблемами переиграла Мальту
Getty Images/Global Images Ukraine

Наверное, ни разу путь национальной сборной Украины на большой международный турнир не был легким, кроме домашнего чемпионата Европы-2012, но это уже другая история. Вот и в этот раз в отборочной группе C с «сине-желтыми» в составе присутствовали Англия и Италия, что существенно усложняло нашу задачу в борьбе за заветные путевки в Германию на следующее лето.

Начинался этот цикл для нас неудачно – с поражения на «Уэмбли» от англичан (0:2), после чего команду доверили Сергею Реброву, который в первом же официальном матче обыграл Северную Македонию на ее поле со зрелищным камбеком по ходу игры (3:2). Следующим соперником на нашем пути была национальная команда Мальты, которую многие могли заблаговременно посчитать «футбольным карликом», однако наш собственный опыт должен был сразу же предостерегать от подобных эпитетов.

Ротация от нашего тренерского штаба была очевидным и необходимым шагом, однако назвать тот стартовый состав, который в итоге образовался, «вторым» или «резервным», было бы очень опрометчиво. Да и события на футбольном поле на первых минуты подсказывали, что вышли играть вполне боеспособные исполнители, и чудом мы не забили быстрый мяч усилиями Ваната, удар которого на четвертой минуте с близкого расстояния потянул голкипер Мальты.

Что касается противостояния именно этой пары исполнителей, то в дальнейшем имела место интересная история, потому что наш нападающий под занавес первого тайма случайно травмировал вратаря Бонелло, так что гости были вынуждены выпускать в рамку ворот футболиста с еще меньшим опытом игры на высоком уровне. Правда, Генри так и ушел с поля с перебинтованной рукой, однако без пропущенных мячей за плечами, что было наверняка самым большим камнем, который можно было бросить в огород команды Реброва.

И если бы при этом Украина еще и привычным образом не допускала опрометчивых действий в защите. В очередном матче Матвиенко, которого переместили на левый фланг обороны, имел проблемы с противодействием оппонентам, поэтому и у владений Трубина местами было очень неспокойно. Смешно говорить о том, что нам где-то повезло не пропустить до перерыва, однако, в контексте отсутствия моментов на чужой половине, что еще можно было обсуждать? Пушка Малиновского в компенсированное время немного разрядила положение, однако Мэтью Грек не пропустил от первой же угрозы, а мы, соответственно, так и не забили.

То, что легкой прогулки в этом матче действительно не предвидится, мы хорошо усвоили еще в первом тайме, поэтому команде Реброва не нужно было искать нам лишнего подтверждения этому перерыву. Но она отыскала! На 50 минуте серия рикошетов у чужих ворот завершилась ударом Степаненко в руку Жану Боргу, а после просмотра VAR главный арбитр назначил пенальти, который был для нас очень к месту. Настолько, что опытный Андрей Ярмоленко занервничал и пробил в перекладину.

Сборная испытывала в определенной степени шоковое состояние из-за этой досадной неудачи капитана и на этом фоне соперники даже начали создавать что-то вблизи наших ворот. Хорошо, что никаких проблем в итоге так и не возникло, а период неопределенности в игре быстро подошел к концу. Причем еще одним пенальти. На этот раз уже Ярмоленко, словно извиняясь перед партнерами, подставился под фол того самого Жана Борга в центре чужих владений, но сам пробивать с отметки не стал.

Это право он предоставил Виктору Цыганкову, который, хоть и заметно волновался, все же пробил четко под левую стойку. Полученное преимущество по счету в дальнейшем нужно было либо увеличивать, либо защищать. У «сине-желтых» получилось что-то посередине, а потому и напряжение в матче никак не удавалось свести к минимуму. Мальта сидела в глубокой защите и почти не контратаковала, однако мы свои моменты редко доводили до завершающего удара, поэтому фактически выстрадали успех у соперника такого себе уровня. Но очень крепкого – это нужно отметить.

В первом же матче осенью сборная Украины примет Англию, а Мальта встретится дома с Северной Македонией.

Отбор на ЧЕ-2024. Группа С.

Украина – Мальта – 1:0.

Цыганков, 72, пен.

Ванат, 43, Малиновский, 56 – Ж. Долг, 51, С. Долг, 70.

На 52 минуте Ярмоленко (Украина) не реализовал пенальти (перекладина).

Украина: Трубин – Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко (Миколенко, 46) – Степаненко, Малиновский (Буяльский, 63) – Ярмоленко (Сидорчук, 81), Цыганков (Сваток, 90+5), Судаков – Ванат (Довбик, 63).

Мальта: Бонелло (М. Грек, 45+3) – З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг – Д. Мбонг (Дегабриэле, 88), Янкам, Гийомье, Теума (Дж. Грек, 88), Камендзули - Джонс (Димек, 62), Нвоко (Саториано, 46).

Арбитр: Рудди Букке (Франция).

Стадион: «Антон Малатински» (Трнава, Словакия).

УКРАИНА - МАЛЬТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 60
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AK.228
Буяльський освіжив гру!!
Циганков - топ!!
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+10
bonv
Циганкову особливий респект! З перемогою!
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+8
CAHbI4
Боже, це ПОЗОР просто..... Игра ДНО. Могли получить не одну банку в свою ворота. Что у Реброва в голове творится, только ему самому известно. Тренер напрочь проиграл этот матч. Повезло с пенальти. 
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+3
Mykhailo Stepanov
така в нас доля мабуть: їбашити кацапів і пити валідол під час матчів збірної
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Eugenii Skrypka
Реброва и Ярмо пожалуйста обратно в Альайн, а на сдачу купите байрактар
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+2
Mamay
Коментатори дно повне, язик з дупи Динамо не витягував цілу гру, ну і Ребров заліпило теж  як добре придивитись то одних динамівців понавиставляв, і теперішніх і минулих, більше нема кого ставити напевно ((((
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+1
Istm
відверто - ганьба.
На ЄВРО-2024 робити немає чого.
До речі, нагадую, що та ж Англія спокійно відвантажила Мальті чотири голи і поїхала додому.
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+1
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Viktor Shuper
ті, хто пише про шанси на прохід в ЄВРО - ви в адекваті? ви справді вірите, що можна обійти Англію та Італію? 
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+1
Первый Среди Равных
Особливої радості після гри нема. Тому що розумієш, шо Італія з Англією нас відвозять. Шанси на прохід на Євро мізерні. 
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+1
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Вадим Щербань
В нас якась тренерська хвороба с замінами: то вагаються 90 хвилин і не роблять замін, то чекають 65 хвилин при очевидних невдалих виконавцях на полі. Не ім'я - показник корисності, а гра! Гол створили Довбик та Буяльський, які грамотно поскидали на раз-два на Ярмоленко. Та і останні хвилин 15 явно потрібен був свіжий Мудрик, щоб поставити крапку на 2:0, а не тремтіти до останньої секунди... Взагалі - печалька!
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0
Бондаренко Александр
Ждем_с Зинченко,Шапаренко...может ещё кто-то подтянется...Ярмоленко,Малиновский в сад.
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0
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VBOLYUVALNIK
Заміни зробили і гра пішла, ну а так емоції від гри негативні, нічим не грали краще за Мальту, а що ж буде з Італією і Англією? Хоча не думаю що вони будуть витрачати сили на нас, виведуть напіврезервні склади і накидають нам по 3 голи, якщо Ребров не зробить правильні висновки то саме так і буде
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0
Argon
Як вам мальтійська Барселона і аматори?
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0
Lex Aries
От вам і 3-0 мінімум. Наша збірна як не вміла грати первим номером так і не вміє. Навіть коли за збірну грали Ребров і Шевченко ми мучились з такими "Мальтами"
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0
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bolelschik
Ванат всю игру выпрашивал удаление, повезло, могли бы остаться в меньшинстве
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-1
Владимир Коновалец
Хоть раз комментатор объяснил правильно - Ярмоленко подставился под пеналь... Судья - лох.... 
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-1
VARioR
3 бали, звичайно, не пахнуть, але....Малюнка гри, поки що, нема. Грати на утримання з Мальтою -- це щось неймовірне. Сподіваюсь до осені буде проведена робота і з топами збірна підійде в нормальній кондиції.
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-1
u6464u
сумно наші грали , одна надія що до вересня щось зміниться, сподобався Буяльський який вийшов на заміну, відповідно Циганков, решта зіграли нижче своїх можливостей, хто винен,якщо є тренер то повинен розібратися, що ми в вересні і побачимо.
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-1
Ostrov Khortitsa
какое-то дно, а не игра от наших. Уже радуемся минимальной победе над мальтой
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-1
Local78
Результат є, а оптимізму на вересневі матчі мало.
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-2
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