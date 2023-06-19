Наверное, ни разу путь национальной сборной Украины на большой международный турнир не был легким, кроме домашнего чемпионата Европы-2012, но это уже другая история. Вот и в этот раз в отборочной группе C с «сине-желтыми» в составе присутствовали Англия и Италия, что существенно усложняло нашу задачу в борьбе за заветные путевки в Германию на следующее лето.

Начинался этот цикл для нас неудачно – с поражения на «Уэмбли» от англичан (0:2), после чего команду доверили Сергею Реброву, который в первом же официальном матче обыграл Северную Македонию на ее поле со зрелищным камбеком по ходу игры (3:2). Следующим соперником на нашем пути была национальная команда Мальты, которую многие могли заблаговременно посчитать «футбольным карликом», однако наш собственный опыт должен был сразу же предостерегать от подобных эпитетов.

Ротация от нашего тренерского штаба была очевидным и необходимым шагом, однако назвать тот стартовый состав, который в итоге образовался, «вторым» или «резервным», было бы очень опрометчиво. Да и события на футбольном поле на первых минуты подсказывали, что вышли играть вполне боеспособные исполнители, и чудом мы не забили быстрый мяч усилиями Ваната, удар которого на четвертой минуте с близкого расстояния потянул голкипер Мальты.

Что касается противостояния именно этой пары исполнителей, то в дальнейшем имела место интересная история, потому что наш нападающий под занавес первого тайма случайно травмировал вратаря Бонелло, так что гости были вынуждены выпускать в рамку ворот футболиста с еще меньшим опытом игры на высоком уровне. Правда, Генри так и ушел с поля с перебинтованной рукой, однако без пропущенных мячей за плечами, что было наверняка самым большим камнем, который можно было бросить в огород команды Реброва.

И если бы при этом Украина еще и привычным образом не допускала опрометчивых действий в защите. В очередном матче Матвиенко, которого переместили на левый фланг обороны, имел проблемы с противодействием оппонентам, поэтому и у владений Трубина местами было очень неспокойно. Смешно говорить о том, что нам где-то повезло не пропустить до перерыва, однако, в контексте отсутствия моментов на чужой половине, что еще можно было обсуждать? Пушка Малиновского в компенсированное время немного разрядила положение, однако Мэтью Грек не пропустил от первой же угрозы, а мы, соответственно, так и не забили.

То, что легкой прогулки в этом матче действительно не предвидится, мы хорошо усвоили еще в первом тайме, поэтому команде Реброва не нужно было искать нам лишнего подтверждения этому перерыву. Но она отыскала! На 50 минуте серия рикошетов у чужих ворот завершилась ударом Степаненко в руку Жану Боргу, а после просмотра VAR главный арбитр назначил пенальти, который был для нас очень к месту. Настолько, что опытный Андрей Ярмоленко занервничал и пробил в перекладину.

Сборная испытывала в определенной степени шоковое состояние из-за этой досадной неудачи капитана и на этом фоне соперники даже начали создавать что-то вблизи наших ворот. Хорошо, что никаких проблем в итоге так и не возникло, а период неопределенности в игре быстро подошел к концу. Причем еще одним пенальти. На этот раз уже Ярмоленко, словно извиняясь перед партнерами, подставился под фол того самого Жана Борга в центре чужих владений, но сам пробивать с отметки не стал.

Это право он предоставил Виктору Цыганкову, который, хоть и заметно волновался, все же пробил четко под левую стойку. Полученное преимущество по счету в дальнейшем нужно было либо увеличивать, либо защищать. У «сине-желтых» получилось что-то посередине, а потому и напряжение в матче никак не удавалось свести к минимуму. Мальта сидела в глубокой защите и почти не контратаковала, однако мы свои моменты редко доводили до завершающего удара, поэтому фактически выстрадали успех у соперника такого себе уровня. Но очень крепкого – это нужно отметить.

В первом же матче осенью сборная Украины примет Англию, а Мальта встретится дома с Северной Македонией.

Отбор на ЧЕ-2024. Группа С.

Украина – Мальта – 1:0.

Цыганков, 72, пен.

Ванат, 43, Малиновский, 56 – Ж. Долг, 51, С. Долг, 70.

На 52 минуте Ярмоленко (Украина) не реализовал пенальти (перекладина).

Украина: Трубин – Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко (Миколенко, 46) – Степаненко, Малиновский (Буяльский, 63) – Ярмоленко (Сидорчук, 81), Цыганков (Сваток, 90+5), Судаков – Ванат (Довбик, 63).

Мальта: Бонелло (М. Грек, 45+3) – З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг – Д. Мбонг (Дегабриэле, 88), Янкам, Гийомье, Теума (Дж. Грек, 88), Камендзули - Джонс (Димек, 62), Нвоко (Саториано, 46).

Арбитр: Рудди Букке (Франция).

Стадион: «Антон Малатински» (Трнава, Словакия).

УКРАИНА - МАЛЬТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА