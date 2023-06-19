Чемпионат Европы19 июня 2023, 19:05 |
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Украина – Мальта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура квалификации Евро-2024
19 июня 2023, 19:05 |
1188
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В понедельник, 19 июня, в матче 4-го тура квалификации Евро-2024 в Трнаве (Словакия) играют сборные Украины и Мальты.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток французского арбитра Рудди Буке прозвучал в 19:00 по Киеву.
Украина – Мальта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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