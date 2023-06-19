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  4. Украина – Мальта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
19 июня 2023, 19:05 |
1188
0

Украина – Мальта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура квалификации Евро-2024

19 июня 2023, 19:05 |
1188
0
Украина – Мальта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

В понедельник, 19 июня, в матче 4-го тура квалификации Евро-2024 в Трнаве (Словакия) играют сборные Украины и Мальты.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток французского арбитра Рудди Буке прозвучал в 19:00 по Киеву.

Украина – Мальта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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