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Лига наций
Нидерланды
18.06.2023 16:00 – 90 2 : 3
Италия
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Лига наций
18 июня 2023, 16:36 | Обновлено 18 июня 2023, 17:52
536
0

Нидерланды – Италия. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча за 3-е место Лиги наций УЕФА

18 июня 2023, 16:36 | Обновлено 18 июня 2023, 17:52
536
0
Нидерланды – Италия. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18-го июня, проходит матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором играют Нидерланды и Италия.

Лига наций УЕФА. Матч за 3-е место

Нидерланды – Италия - 1:3

Бергвейн, 68 – Димарко, 6, Фраттези, 20, Кьеза, 72

Видео гола Димарко

Видео гола Фраттези

Видео гола Кьезы

Видео гола Бергвейна

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Италия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергвейн (Нидерланды).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Италия).
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Источник Sport.ua
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