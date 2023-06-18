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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье первым в УПЛ вышло из отпуска
Украина. Премьер лига
18 июня 2023, 12:34 |
665
1

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье первым в УПЛ вышло из отпуска

Житомирский клуб начал подготовку к дебютному сезону в элитном дивизионе

18 июня 2023, 12:34 |
665
1
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье первым в УПЛ вышло из отпуска
ФК Полесье Житомир

В субботу, 17 июня, житомирское «Полесье» вышло из отпуска. Подопечные Юрия Калитвинцева прошли медицинское обследование и провели первую тренировку после отпуска по завершению сезона-2022/23.

«Волки» уже приступают к подготовке к началу сезона УПЛ и в ближайшее время поедут на учебно-тренировочные сборы.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Полесье» стало чемпионом Первой лиги и впервые вышло в элитный украинский дивизион.

Ранее сообщалось, что «Полесье» ведет переговоры о трансферах двух воспитанников «Динамо».

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Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Полесье
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Евгений Мед
Трепещи Киев,ФК Полесье идет
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