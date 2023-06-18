ОФИЦИАЛЬНО. Полесье первым в УПЛ вышло из отпуска
Житомирский клуб начал подготовку к дебютному сезону в элитном дивизионе
В субботу, 17 июня, житомирское «Полесье» вышло из отпуска. Подопечные Юрия Калитвинцева прошли медицинское обследование и провели первую тренировку после отпуска по завершению сезона-2022/23.
«Волки» уже приступают к подготовке к началу сезона УПЛ и в ближайшее время поедут на учебно-тренировочные сборы.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Полесье» стало чемпионом Первой лиги и впервые вышло в элитный украинский дивизион.
Ранее сообщалось, что «Полесье» ведет переговоры о трансферах двух воспитанников «Динамо».
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