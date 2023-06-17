Чемпионат Европы17 июня 2023, 00:59 | Обновлено 17 июня 2023, 01:04
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Феерическая игра! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье
Украинцы совершили суперкамбэк и выиграли матч, хотя проигрывали в два мяча
17 июня 2023, 00:59 | Обновлено 17 июня 2023, 01:04
1303
3
16 июня в Скопье прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Северной Македонии и Украины (2:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коуч сине-желтых Сергей Реброва провел дебютный официальный матч у руля сборной.
Украинцы совершили суперкамбэк и выиграли матч (3:2), хотя проигрывали по ходу игры со счетом 0:2.
36% болельщиков выбрали Львом матча Михаила Мудрика, который показал феерическую игру и сделал две голевых передачи во втором тайме.
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Комментарии 3
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Лев матчу Ребров, який зміг достукатись до "сонних мух" і зробив вдалі заміни.
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