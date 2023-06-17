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Чемпионат Европы
17 июня 2023, 00:59 | Обновлено 17 июня 2023, 01:04
1303
3

Феерическая игра! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье

Украинцы совершили суперкамбэк и выиграли матч, хотя проигрывали в два мяча

17 июня 2023, 00:59 | Обновлено 17 июня 2023, 01:04
1303
3
Феерическая игра! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье
УАФ

16 июня в Скопье прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Северной Македонии и Украины (2:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коуч сине-желтых Сергей Реброва провел дебютный официальный матч у руля сборной.

Украинцы совершили суперкамбэк и выиграли матч (3:2), хотя проигрывали по ходу игры со счетом 0:2.

36% болельщиков выбрали Львом матча Михаила Мудрика, который показал феерическую игру и сделал две голевых передачи во втором тайме.

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Источник Sport.ua
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andre_lui
Або Мудрик або Циганков
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Tom😼
Лев матчу Ребров, який зміг достукатись до "сонних мух" і зробив вдалі заміни.
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