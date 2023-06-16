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Чемпионат Европы
16 июня 2023, 23:59 | Обновлено 17 июня 2023, 00:34
3145
3

Турнирные таблицы Евро-2024. Украина – на 4-м месте, итоги игрового дня

Украина совершила суперкамбэк и вырвала победу у Северной Македонии

16 июня 2023, 23:59 | Обновлено 17 июня 2023, 00:34
3145
3
Турнирные таблицы Евро-2024. Украина – на 4-м месте, итоги игрового дня
УАФ

16 июня прошли матчи 3-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Англии разгромила команду Мальты, аутсайдера группы (4:0), и уверенно лидирует с 9 очками после 3 матчей.

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Украина, проигрывая по ходу матча 0:2, совершила суперкамбэк и вырвала победу у Северной Македонии (3:2)

Команда Сергея Реброва занимает 4-е место в турнирной таблице группы C, хотя итальянцы и македонцы тоже набрали по 3 балла.

19 июня Украина сыграет против Мальты в словацком городе Трнава.

Квалификация Евро-2024

3-й тур, 16 июня

  • Финляндия – Словения – 2:0
  • Андорра – Швейцария – 1:2
  • Беларусь – Израиль – 1:2
  • Гибралтар – Франция – 0:3
  • Греция – Ирландия – 2:1
  • Дания – Северная Ирландия – 1:0
  • Косово – Румыния – 0:0
  • Латвия – Турция – 2:3
  • Мальта – Англия – 0:4
  • Северная Македония – Украина – 2:3
  • Сан-Марино – Казахстан – 0:3
  • Уэльс – Армения – 2:4

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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GloryUkraine
Вибачайте, але на офіційному сайті УЄФА Україна на другому місці. Мабуть УЄФА знає краще за інших регламент.
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0
Tom😼
На сайті УЄФА Україна на 2
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0
Nordenus
Пофиг на каком месте. Для всех очевидно, что будем пробиваться на Евро через плей офф Лиги наций.
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0
Spaceman
Це якась брехня, я довіряю тільки спорт.юа, в їхній таблиці Україна на 2-му місці..
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0
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