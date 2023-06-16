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Чемпионат Европы
16 июня 2023, 22:45 | Обновлено 16 июня 2023, 23:03
1411
0

Северная Македония – Украина. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации Евро-2024

16 июня 2023, 22:45 | Обновлено 16 июня 2023, 23:03
1411
0
Северная Македония – Украина. Видео голов и обзор (обновляется)
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В пятницу, 16 июня, в Скопье на поле стадиона «Тоше Проэски» сборная Украины проводит матч квалификации Евро-2024 против команды Северной Македонии.

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Швейцарский арбитр Лукас Фендрих дал стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

Северная Македония – Украина. Видео голов и обзор (обновляется)

1:0. Энис Барди, 31 мин (пен)

2:0. Элиф Эльмас, 39 мин.

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Источник Sport.ua
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