Чемпионат Европы16 июня 2023, 22:45 | Обновлено 16 июня 2023, 23:03
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Северная Македония – Украина. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации Евро-2024
16 июня 2023, 22:45 | Обновлено 16 июня 2023, 23:03
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В пятницу, 16 июня, в Скопье на поле стадиона «Тоше Проэски» сборная Украины проводит матч квалификации Евро-2024 против команды Северной Македонии.
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Швейцарский арбитр Лукас Фендрих дал стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.
Северная Македония – Украина. Видео голов и обзор (обновляется)
1:0. Энис Барди, 31 мин (пен)
2:0. Элиф Эльмас, 39 мин.
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