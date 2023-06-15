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Лига наций
15 июня 2023, 21:57 | Обновлено 15 июня 2023, 22:13
775
0

Испания – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги наций

15 июня 2023, 21:57 | Обновлено 15 июня 2023, 22:13
775
0
Испания – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 15 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Испании и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Энсхеде (Нидерланды), на стадионе «Де Гролс Весте», начало – в 21:45.

Победитель встречи сыграет в финале против Хорватии, которая днем ранее обыграла Нидерланды (4:2 д.в.)

Испания – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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