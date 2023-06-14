В среду, 14 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Нидерландов и Хорватии.

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Команды играют в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп», начало – в 21:45.

Полуфинал Лиги наций. Стартовые составы на матч Нидерланды – Хорватия

Нидерланды: Бейлоу, Дюмфрис, Гертрюйда, Ван Дейк, Аке, Виффер, Копмейнерс, Ф.Де Йонг, Симонс, Гакпо, Мален.

Хорватия: Ливакович, Перишич, Вида, Шутало, Юранович, Ковачич, Брозович, Модрич, Иванушец, Пашалич, Крамарич.

Нидерланды – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Дониелл Мален, 34 мин.

ГОЛ! 1:1. Андрей Крамарич, 55 мин (пен)