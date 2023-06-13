В среду, 14 июня, черкасский «ЛНЗ» и «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области встретятся в повторном матче плей-офф за право участвовать в УПЛ в следующем сезоне. Матч состоится на поле стадиона «Черкассы-Арена». Начало запланировано на 15:00.

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Первый поединок этих команд, который состоялся 10 июня на домашнем стадионе «Ингульца», завершился вничью со счетом 1:1. Согласно регламенту, в плей-офф УПЛ при равном количестве забитых голов по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая большее количество мячей на чужом поле. Значит, пока что преимущество на стороне «ЛНЗ», поэтому «Ингульцу» нужно будет атаковать и забивать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.