Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Ингулец. Текстовая трансляция матча плей-офф УПЛ
Чемпионат Украины
ЛНЗ
14.06.2023 17:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 20:39 | Обновлено 13 июня 2023, 20:40
484
0

ЛНЗ – Ингулец. Текстовая трансляция матча плей-офф УПЛ

Следите за ответным матчем плей-офф за право играть в Украинской премьер-лиге

13 июня 2023, 20:39 | Обновлено 13 июня 2023, 20:40
484
0
ЛНЗ – Ингулец. Текстовая трансляция матча плей-офф УПЛ
УПЛ

В среду, 14 июня, черкасский «ЛНЗ» и «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области встретятся в повторном матче плей-офф за право участвовать в УПЛ в следующем сезоне. Матч состоится на поле стадиона «Черкассы-Арена». Начало запланировано на 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок этих команд, который состоялся 10 июня на домашнем стадионе «Ингульца», завершился вничью со счетом 1:1. Согласно регламенту, в плей-офф УПЛ при равном количестве забитых голов по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая большее количество мячей на чужом поле. Значит, пока что преимущество на стороне «ЛНЗ», поэтому «Ингульцу» нужно будет атаковать и забивать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
ЛНЗ – Ингулец. Прогноз и анонс на матч плей-офф УПЛ
Шахтер может возглавить 34-летний итальянец Фариоли
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ингулец переходные матчи ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Ингулец текстовая трансляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шахтер ведет переговоры с ван Леувеном и еще двумя иностранцами
Футбол | 13 июня 2023, 18:45 4
Источник: Шахтер ведет переговоры с ван Леувеном и еще двумя иностранцами
Источник: Шахтер ведет переговоры с ван Леувеном и еще двумя иностранцами

Виктор Вацко рассказал о ситуации

Виктор ЛЕОНЕНКО: «На пике карьеры меня хотели все клубы»
Футбол | 13 июня 2023, 16:35 14
Виктор ЛЕОНЕНКО: «На пике карьеры меня хотели все клубы»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «На пике карьеры меня хотели все клубы»

Бывший форвард «Динамо» – о том, как могла сложиться его карьера

3:3 в Бремене как пища для размышлений
Футбол | 13.06.2023, 07:04
3:3 в Бремене как пища для размышлений
3:3 в Бремене как пища для размышлений
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Футбол | 13.06.2023, 01:41
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
Футбол | 13.06.2023, 10:31
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры после победы над Тейлором
Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры после победы над Тейлором
11.06.2023, 17:58 8
Бокс
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
13.06.2023, 06:14 2
Баскетбол
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
12.06.2023, 21:01 137
Футбол
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
12.06.2023, 09:38 4
Футбол
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
13.06.2023, 15:53 2
Бокс
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
12.06.2023, 22:46 18
Футбол
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
12.06.2023, 11:23 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности