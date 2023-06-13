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ATP
13 июня 2023, 19:22 | Обновлено 13 июня 2023, 20:05
168
0

Сачко обыграл восьмого сеяного на челленджера в Братиславе

Виталий оказался сильнее Йозефа Ковалика

13 июня 2023, 19:22 | Обновлено 13 июня 2023, 20:05
168
0
Сачко обыграл восьмого сеяного на челленджера в Братиславе
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№266 ATP) пробился во второй круг грунтового челленджера в Братиславе.

В матче первого раунда украинец, который преодолел квалификацию, в трех сетах переиграл восьмого сеяного Йозефа Ковалика из Словакии.

Братислава. Первый круг
Виталий Сачко (Украина, Q) – Йозеф Ковалик (Словакия, 8) – 7:6(1), 5:7, 6:0

В следующем раунде Сачко сразится против украинца Ильи Марченко (№345 ATP).

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Виталий Сачко Йозеф Ковалик ATP Братислава
Источник Sport.ua
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