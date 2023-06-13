Сачко обыграл восьмого сеяного на челленджера в Братиславе

Украинский теннисист Виталий Сачко (№266 ATP) пробился во второй круг грунтового челленджера в Братиславе.

В матче первого раунда украинец, который преодолел квалификацию, в трех сетах переиграл восьмого сеяного Йозефа Ковалика из Словакии.

Братислава. Первый круг

Виталий Сачко (Украина, Q) – Йозеф Ковалик (Словакия, 8) – 7:6(1), 5:7, 6:0

В следующем раунде Сачко сразится против украинца Ильи Марченко (№345 ATP).