Во вторник, 13 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Украины U-21 и Кувейта U-21.

Встреча пройдет в Австрии, начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.

Ротань назвал состав молодежки на товарищеский матч против Кувейта U-21

Украина U-21: Фесюн, Драмбаев, Салюк, Таловеров, Сыч, Очеретько, Желизко, Рубчинский, Вьюнник, Алефиренко, Назаренко.

Запас: Сапутин, Вивчаренко, Сирота, Сикан, Кащук, Крыськив, Лях, Брагару, Сигеев.