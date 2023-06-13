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Товарищеские матчи
УКРАИНА U21
13.06.2023 19:00 – 49 0 : 0
Кувейт U21
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13 июня 2023, 18:30 | Обновлено 13 июня 2023, 18:36
1954
0

Ротань назвал состав молодежки на товарищеский матч против Кувейта U-21

Товарищеский поединок начнется 13 июня в 19:00 в Австрии

13 июня 2023, 18:30 | Обновлено 13 июня 2023, 18:36
1954
0
Ротань назвал состав молодежки на товарищеский матч против Кувейта U-21
УАФ

Во вторник, 13 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Украины U-21 и Кувейта U-21.

Встреча пройдет в Австрии, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.

Ротань назвал состав молодежки на товарищеский матч против Кувейта U-21

Украина U-21: Фесюн, Драмбаев, Салюк, Таловеров, Сыч, Очеретько, Желизко, Рубчинский, Вьюнник, Алефиренко, Назаренко.

Запас: Сапутин, Вивчаренко, Сирота, Сикан, Кащук, Крыськив, Лях, Брагару, Сигеев.

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Источник Sport.ua
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