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Лига чемпионов
13 июня 2023, 13:10 |
2346
0

Состоялась жеребьевка предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов 23/24

«Атлетик Эскальдес» сыграет с ФК «Будучност», а «Тре-Пенне» встретится с «Брейдабликом»

13 июня 2023, 13:10 |
2346
0
Состоялась жеребьевка предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов 23/24
УЕФА

13 июня в в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов.

Всего в предварительном раунде сыграют 4 команды: «Будучност» (Черногория), «Брейдаблик» (Исландия), «Тре-Пенне» (Сан-Марино), «Атлетик Эскальдес» (Андорра).

Лига чемпионов 2023/24

Предварительный раунд. Полуфиналы

  • Атлетик Эскальдес (Андорра) – Будучност (Черногория)
  • Тре-Пенне (Сан-Марино) – Брейдаблик (Исландия)

Будут сыграны полуфиналы и финал из одного матча. Победитель мини-турнира четырех команд попадет в 1-й раунд квалификации.

Полуфиналы предварительного раунда запланированы на 27 июня, финал состоится три дня спустя.

Вице-чемпион Украины «Днепр-1» начнет борьбу со 2-го раунда квалификации ЛЧ, а победитель УПЛ «Шахтер» имеет путевку в групповой раунд ЛЧ.

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жеребьевка Будучност Тре Пенне Лига чемпионов Брейдаблик Атлетик Эскальдес
Источник УЕФА
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