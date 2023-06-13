Состоялась жеребьевка предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов 23/24
«Атлетик Эскальдес» сыграет с ФК «Будучност», а «Тре-Пенне» встретится с «Брейдабликом»
13 июня в в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов.
Всего в предварительном раунде сыграют 4 команды: «Будучност» (Черногория), «Брейдаблик» (Исландия), «Тре-Пенне» (Сан-Марино), «Атлетик Эскальдес» (Андорра).
Лига чемпионов 2023/24
Предварительный раунд. Полуфиналы
- Атлетик Эскальдес (Андорра) – Будучност (Черногория)
- Тре-Пенне (Сан-Марино) – Брейдаблик (Исландия)
Будут сыграны полуфиналы и финал из одного матча. Победитель мини-турнира четырех команд попадет в 1-й раунд квалификации.
Полуфиналы предварительного раунда запланированы на 27 июня, финал состоится три дня спустя.
Вице-чемпион Украины «Днепр-1» начнет борьбу со 2-го раунда квалификации ЛЧ, а победитель УПЛ «Шахтер» имеет путевку в групповой раунд ЛЧ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Украины вела с преимуществом в два мяча, но не удержала победу
Хавбек «Шахтера» провел 75-й матч за сборную Украины