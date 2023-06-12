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  4. Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Чемпионат Европы
12 июня 2023, 23:59 |
1036
2

Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии

Вингер сине-желтых Виктор Цыганков оформил дубль в товарищеском поединке

12 июня 2023, 23:59 |
1036
2
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Голосованием болельщиков определен лучший игрок сборной Украины в товарищеском поединке против команды Германии.

Награду Лев матча получил вингер сине-желтых Виктор Цыганков, который оформил дубль в поединке.

За Цыганкова отдали голос 62% респондентов, второе место занял защитник Александр Тымчик (12% голосов).

В понедельник, 12 июня, в Бремене на Везерштадионе прошел товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины (3:3).

Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

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товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина Лев матча лучший игрок Виктор Цыганков Александр Тымчик
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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Троянец
Всегда был Караваев лев матча теперь Цыганков это не дело,нужно срочно вызвать Караваева  
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