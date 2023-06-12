Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии

Голосованием болельщиков определен лучший игрок сборной Украины в товарищеском поединке против команды Германии.

Награду Лев матча получил вингер сине-желтых Виктор Цыганков, который оформил дубль в поединке.

За Цыганкова отдали голос 62% респондентов, второе место занял защитник Александр Тымчик (12% голосов).

В понедельник, 12 июня, в Бремене на Везерштадионе прошел товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины (3:3).

Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.