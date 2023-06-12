В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе проходит товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.

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У национальной команды Германии в 2023 году официальные матчи не предусмотрены, поскольку у Бундестим есть прямая путевка в финальный раунд на правах организатора Евро-2024.

Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

Сборная Украины 7 июня получила нового наставника. За несколько дней до игры против Германии контракт с УАФ подписал Сергей Ребров. Под его руководством команда попытается пробиться на чемпионат Европы 2024.

Вскоре, 16 и 19 июня, сине-желтые проведут матчи 3-го и 4-го тура квалификации Евро-2024 против сборных Северной Македонии и Мальты.

Германия – Украина. Дебют Реброва. Видео голов и обзор матча (обновляется)