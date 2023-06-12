Марченко и Сачко пробились в финал отбора на турнире в Словакии
Украинцы начали выступления в Братиславе
Украинские теннисисты Виталий Сачко (№226 АТР) и Илья Марченко (№345 АТР) успешно начали выступления в квалификации турнира серии ATP Challenger в Братиславе.
Сачко во встрече с аргентинцем Игнасио Монсоном одержал победу в двух сетах, затратив для этого чуть более одного часа.
Марченко встречался со словенцем Блажем Ролой и победил в трех сетах. В решающей партии Илья сделал сопернику два брейка, чем окончательно сломил его сопротивление.
В финале квалификации Илья Марченко сыграет с Даниэлом Дутра да Силвой из Бразилии. Соперником Сачко будет Милош Кароль из Словакии.
ATP челленджер Братислава. Квалификация. Первый круг
Блаж Рола (Словения) — Илья Марченко (Украина, 9) — 6:4, 5:7, 3:6
Виталий Сачко (Украина, 2) — Игнасио Монсон (Аргентина) — 6:0, 6:1
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