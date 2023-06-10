Лига чемпионов10 июня 2023, 22:07 | Обновлено 10 июня 2023, 22:10
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Манчестер Сити – Интер. Видео голов и обзор матчей (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов
10 июня 2023, 22:07 | Обновлено 10 июня 2023, 22:10
1802
0
В субботу, 10 июня, в 22:00 в Стамбуле на стадионе Ататюрк проходит финал Лиги чемпионов, в котором играют «Манчестер Сити» и «Интер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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Манчестер Сити – Интер. Видео голов и обзор матчей (обновляется)
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