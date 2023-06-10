В субботу, 10 июня, в 22:00 в Стамбуле на стадионе Ататюрк проходит финал Лиги чемпионов, в котором играют «Манчестер Сити» и «Интер».

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Манчестер Сити – Интер. Видео голов и обзор матчей (обновляется)