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Лига чемпионов
10 июня 2023, 22:07 | Обновлено 10 июня 2023, 22:10
1802
0

Манчестер Сити – Интер. Видео голов и обзор матчей (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов

10 июня 2023, 22:07 | Обновлено 10 июня 2023, 22:10
1802
0
Манчестер Сити – Интер. Видео голов и обзор матчей (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 июня, в 22:00 в Стамбуле на стадионе Ататюрк проходит финал Лиги чемпионов, в котором играют «Манчестер Сити» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Манчестер Сити – Интер. Видео голов и обзор матчей (обновляется)

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Источник Sport.ua
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