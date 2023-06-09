Источник: Динамо отпустит 19-летнего воспитанника

Киевский футбольный клуб «Динамо» отпустит 19-летнего украинского форварда Никиту Дзеня.

Об этом сообщает «Футбол 24». По информации источника, нападающий не смог убедить руководство киевлян в своей перспективе.

Контракт Дзеня с «бело-синими» рассчитан до 2025 года. Никита является воспитанником «Динамо».

Дзень был основным форвардом сборной Украины U-17 и сейчас играет за команду Украины U-19. В системе киевлян юный форвард выступал за команды U-17 и U-19, однако в основе он не получил свой шанс.