Источник: Динамо отпустит 19-летнего воспитанника
Никита Дзень покинут киевский клуб
Киевский футбольный клуб «Динамо» отпустит 19-летнего украинского форварда Никиту Дзеня.
Об этом сообщает «Футбол 24». По информации источника, нападающий не смог убедить руководство киевлян в своей перспективе.
Контракт Дзеня с «бело-синими» рассчитан до 2025 года. Никита является воспитанником «Динамо».
Дзень был основным форвардом сборной Украины U-17 и сейчас играет за команду Украины U-19. В системе киевлян юный форвард выступал за команды U-17 и U-19, однако в основе он не получил свой шанс.
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