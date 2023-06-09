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  4. Источник: Динамо отпустит 19-летнего воспитанника
Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 20:14 |
2178
0

Источник: Динамо отпустит 19-летнего воспитанника

Никита Дзень покинут киевский клуб

09 июня 2023, 20:14 |
2178
0
Источник: Динамо отпустит 19-летнего воспитанника
ФК Динамо Киев. Никита Дзень (с мячом)

Киевский футбольный клуб «Динамо» отпустит 19-летнего украинского форварда Никиту Дзеня.

Об этом сообщает «Футбол 24». По информации источника, нападающий не смог убедить руководство киевлян в своей перспективе.

Контракт Дзеня с «бело-синими» рассчитан до 2025 года. Никита является воспитанником «Динамо».

Дзень был основным форвардом сборной Украины U-17 и сейчас играет за команду Украины U-19. В системе киевлян юный форвард выступал за команды U-17 и U-19, однако в основе он не получил свой шанс.

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Динамо Киев Никита Дзень трансферы трансферы УПЛ
Источник Футбол 24
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