Женская сборная Украины U-15 провела первый контрольный поединок

8 июня на учебно-тренировочном собрании девичья сборная Украины WU-15 провела свой первый контрольный поединок.

После трехлетнего перерыва, связанного с пандемией и полномасштабным вторжением рф на территорию страны, самая молодая девичья сборная Украины снова сможет собраться на тренировочный сбор и проверить уже ближайший резерв для дальнейшего участия в официальных соревнованиях чемпионата Европы и Турниров развития УЕФА.

5 июня команда собралась вместе в Тернополе, а уже через три дня на городском стадионе провела первый контрольный поединок со сверстниками из СК «Ладомир» (Владимир). В сборную были вызваны сразу четыре представительницы этого клуба.

В общей сложности поединок прошел по инициативе сборной Украины. Самой активной в матче стала София Козишкурт, которая на кураже сумела оформить пента-трик. Еще два результативных удара на счету Дарии Колодий и один точный выстрел в активе Дарии Жуковой.

Вторая половина матча запомнилась большим количеством замен, также свой гол престижа забил и «Ладомир» – момент реализовала София Коновалова.

Свой следующий поединок девичья сборная Украины WU-15 проведет в субботу, 10 июня, против львовского «Руха».

Товарищеский матч. Женщины

Тернополь, 8 июня

Украина WU-15 – Ладомир Владимир WU-15 – 8:1 (4:0)

Голы: Козишкурт, 7, 36, 65, 73, 86, Колодий, 21, 54, Жукова, 29 – Коновалова, 59.

Украина WU-15: Красикова (Киндер, 62), Шевченко (Орловская, 68), Ивасько (Белкина, 68), Пипченко (Юзва, 46), Казина (Крук, 46), Джагарян (Шевчук, 46), Козишкурт, Колодий (Дзись, 84), Вельган (Олейниченко, 46), Жукова (Шеинская, 55, Бунина, 82), Леспух.