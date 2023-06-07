Фиорентина сравняла счет в финале. Бонавентура точно пробил в борьбе

7 июня в Праге на «Фортуна Арене» проходит финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встречается с «Вест Хэмом».

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На 67-й минуте финала Лиги конференций итальянский клуб сравнял счет.

Джакомо Бонавентура в борьбе с защитником точно пробил по воротам в дальний угол.

ГОЛ! 1:1. Джакомо Бонавентура, 67 мин