Лига конференций07 июня 2023, 23:39 | Обновлено 08 июня 2023, 00:33
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Фиорентина сравняла счет в финале. Бонавентура точно пробил в борьбе
На 67-й минуте финала Лиги конференций итальянский клуб уравнял ситуацию
07 июня 2023, 23:39 | Обновлено 08 июня 2023, 00:33
203
0
7 июня в Праге на «Фортуна Арене» проходит финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встречается с «Вест Хэмом».
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На 67-й минуте финала Лиги конференций итальянский клуб сравнял счет.
Джакомо Бонавентура в борьбе с защитником точно пробил по воротам в дальний угол.
ГОЛ! 1:1. Джакомо Бонавентура, 67 мин
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