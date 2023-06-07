Лига конференций07 июня 2023, 23:27 | Обновлено 08 июня 2023, 00:33
166
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Вест Хэм вышел вперед в финале ЛК. Бенрахма реализовал пенальти
На 62-й минуте финала Лиги конференций английский клуб сделал шаг к титулу
07 июня 2023, 23:27 | Обновлено 08 июня 2023, 00:33
166
0
7 июня в Праге на «Фортуна Арене» проходит финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встречается с «Вест Хэмом».
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На 62-й минуте финала Лиги конференций английский клуб сделал шаг к титулу
Вест Хэм вышел вперед в финале, когда Мохамед Саид Бенрахма реализовал пенальти (1:0)
ГОЛ! 0:1. Бенрахма, 62 мин (пен)
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