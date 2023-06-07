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Лига конференций
07 июня 2023, 23:27 | Обновлено 08 июня 2023, 00:33
166
0

Вест Хэм вышел вперед в финале ЛК. Бенрахма реализовал пенальти

На 62-й минуте финала Лиги конференций английский клуб сделал шаг к титулу

07 июня 2023, 23:27 | Обновлено 08 июня 2023, 00:33
166
0
Вест Хэм вышел вперед в финале ЛК. Бенрахма реализовал пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в Праге на «Фортуна Арене» проходит финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встречается с «Вест Хэмом».

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На 62-й минуте финала Лиги конференций английский клуб сделал шаг к титулу

Вест Хэм вышел вперед в финале, когда Мохамед Саид Бенрахма реализовал пенальти (1:0)

ГОЛ! 0:1. Бенрахма, 62 мин (пен)

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Источник Sport.ua
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