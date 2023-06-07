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Лига конференций
07 июня 2023, 22:15 | Обновлено 07 июня 2023, 22:30
382
0

Фиорентина – Вест Хэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Лиги конференций

07 июня 2023, 22:15 | Обновлено 07 июня 2023, 22:30
382
0
Фиорентина – Вест Хэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 июня, проходит финальный матч Лиги конференций между клубами «Фиорентина» и «Вест Хэм».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч за третий по значимости еврокубок проходит на «Фортуна Арене» в Праге.

Лига конференций. Финал. 7 июня

Фиорентина (Италия) – Вест Хэм (Англия) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

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Фиорентина Вест Хэм Фиорентина - Вест Хэм Лига конференций видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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