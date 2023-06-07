Лига конференций07 июня 2023, 22:15 | Обновлено 07 июня 2023, 22:30
382
0
Фиорентина – Вест Хэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Лиги конференций
07 июня 2023, 22:15 | Обновлено 07 июня 2023, 22:30
382
0
В среду, 7 июня, проходит финальный матч Лиги конференций между клубами «Фиорентина» и «Вест Хэм».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч за третий по значимости еврокубок проходит на «Фортуна Арене» в Праге.
Лига конференций. Финал. 7 июня
Фиорентина (Италия) – Вест Хэм (Англия) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июня 2023, 05:00 2
Норвежский форвард забил за «Манчестер Сити» 36 голов и набрал 72 очка
Футбол | 07 июня 2023, 12:19 52
УАФ подписала контракт с наставником
Футбол | 07.06.2023, 21:01
Теннис | 07.06.2023, 17:46
Футбол | 07.06.2023, 22:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.06.2023, 18:52 2
06.06.2023, 17:00 6
05.06.2023, 21:23 24
06.06.2023, 21:46 11
05.06.2023, 18:12 3
06.06.2023, 19:27 9
05.06.2023, 22:43 5
06.06.2023, 20:06 8