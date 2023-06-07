Фиорентина – Вест Хэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 7 июня, проходит финальный матч Лиги конференций между клубами «Фиорентина» и «Вест Хэм».

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Матч за третий по значимости еврокубок проходит на «Фортуна Арене» в Праге.

Лига конференций. Финал. 7 июня

Фиорентина (Италия) – Вест Хэм (Англия) – 0:0 (матч продолжается)

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Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.