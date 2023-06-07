Прощальный матч Селезнева, Украина побеждает в socca, неудача Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 июня.

1. В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева

Евгений Селезнев забил пять голов и реализовал решающий пенальти

2. Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ

Сине-желтые на ЧМ по socca отгрузили в ворота Казахстана 6 мячей

3A. Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос

Элина не смогла сотворить сенсацию в поединке с Ариной Соболенко

3B. Костюк не смогла выйти в полуфинал смешанного парного разряда на РГ 2023

Марта и Аревало в трех сетах проиграли тандему Андрееску / Винус

4. ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад

Карим продолжит карьеру в саудовском клубе

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик продлил контракт с Днепром-1

Новый договор нападающего с клубом будет действовать до 30 июня 2025 года

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с тренерским штабом

Владимир Шаран останется в клубе

6. Женская сборная Украины по пляжному футболу в спарринге уступила Португалии

Сине-желтые готовятся к III Европейским играм, которые пройдут в Польше

7. Что такое не везет. Юлиан Бойко проиграл решающий матч за путевку в Тур

Украинский снукерист уступил англичанину Алфи Бердену со счетом 3:4

8A. Экологическая катастрофа. Оккупанты полностью разрушили Каховскую ГЭС

Станция восстановлению не подлежит

8B. ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС приводит к катастрофическим последствиям

9A. Межлиговый обмен: Гамбург, Кальяри и Парма – в хлебах и в слезах

Об объективности переходных плей-офф в разных странах

9B. Аутсайдер номер 1? Как Лутону продолжить свою сказку и не вылететь из АПЛ-23/24

«Шляпники» сотворили сенсацию в Чемпионшипе и раздумывают, как остаться в элите

10A. Чемпионы, до свидания! Что будет с Лестером после вылета из АПЛ

«Лисы» оказались в числе главных неудачников сезона-2022/23 в Премьер-лиге

10B. Ворскла: запоминается последнее

О стартовом провале и финишном спурте команды Скрипника