Прощальный матч Селезнева, Украина побеждает в socca, неудача Свитолиной
Главные новости за 6 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 июня.
1. В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
Евгений Селезнев забил пять голов и реализовал решающий пенальти
2. Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Сине-желтые на ЧМ по socca отгрузили в ворота Казахстана 6 мячей
3A. Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Элина не смогла сотворить сенсацию в поединке с Ариной Соболенко
3B. Костюк не смогла выйти в полуфинал смешанного парного разряда на РГ 2023
Марта и Аревало в трех сетах проиграли тандему Андрееску / Винус
4. ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
Карим продолжит карьеру в саудовском клубе
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик продлил контракт с Днепром-1
Новый договор нападающего с клубом будет действовать до 30 июня 2025 года
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с тренерским штабом
Владимир Шаран останется в клубе
6. Женская сборная Украины по пляжному футболу в спарринге уступила Португалии
Сине-желтые готовятся к III Европейским играм, которые пройдут в Польше
7. Что такое не везет. Юлиан Бойко проиграл решающий матч за путевку в Тур
Украинский снукерист уступил англичанину Алфи Бердену со счетом 3:4
8A. Экологическая катастрофа. Оккупанты полностью разрушили Каховскую ГЭС
Станция восстановлению не подлежит
8B. ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
Подрыв оккупантами Каховской ГЭС приводит к катастрофическим последствиям
9A. Межлиговый обмен: Гамбург, Кальяри и Парма – в хлебах и в слезах
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