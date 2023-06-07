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07 июня 2023, 07:35 | Обновлено 07 июня 2023, 08:25
974
0

Прощальный матч Селезнева, Украина побеждает в socca, неудача Свитолиной

Главные новости за 6 июня на Sport.ua

07 июня 2023, 07:35 | Обновлено 07 июня 2023, 08:25
974
0
Прощальный матч Селезнева, Украина побеждает в socca, неудача Свитолиной
FH. Евгений Селезнев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 июня.

1. В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
Евгений Селезнев забил пять голов и реализовал решающий пенальти

2. Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Сине-желтые на ЧМ по socca отгрузили в ворота Казахстана 6 мячей

3A. Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Элина не смогла сотворить сенсацию в поединке с Ариной Соболенко

3B. Костюк не смогла выйти в полуфинал смешанного парного разряда на РГ 2023
Марта и Аревало в трех сетах проиграли тандему Андрееску / Винус

4. ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
Карим продолжит карьеру в саудовском клубе

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик продлил контракт с Днепром-1
Новый договор нападающего с клубом будет действовать до 30 июня 2025 года

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с тренерским штабом
Владимир Шаран останется в клубе

6. Женская сборная Украины по пляжному футболу в спарринге уступила Португалии
Сине-желтые готовятся к III Европейским играм, которые пройдут в Польше

7. Что такое не везет. Юлиан Бойко проиграл решающий матч за путевку в Тур
Украинский снукерист уступил англичанину Алфи Бердену со счетом 3:4

8A. Экологическая катастрофа. Оккупанты полностью разрушили Каховскую ГЭС
Станция восстановлению не подлежит

8B. ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
Подрыв оккупантами Каховской ГЭС приводит к катастрофическим последствиям

9A. Межлиговый обмен: Гамбург, Кальяри и Парма – в хлебах и в слезах
Об объективности переходных плей-офф в разных странах

9B. Аутсайдер номер 1? Как Лутону продолжить свою сказку и не вылететь из АПЛ-23/24
«Шляпники» сотворили сенсацию в Чемпионшипе и раздумывают, как остаться в элите

10A. Чемпионы, до свидания! Что будет с Лестером после вылета из АПЛ
«Лисы» оказались в числе главных неудачников сезона-2022/23 в Премьер-лиге

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Источник Sport.ua
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