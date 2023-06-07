Сборная Украины дважды переиграла команду Польшу в товарищеских матчах

Женская сборная Украины по пляжному футболу выиграла в Гданьске два товарищеских поединка у команды Польши.

Готовясь к ІІІ Европейским играм, подопечные Юрия Клименко с 30 мая по 4 июня провели учебно-тренировочный сбор в Гданьске. Украинки провели два контрольных матча со сборной Польши.

В первом матче украинская команда одержала уверенную победу со счетом 3:0. Дублем отличилась Анастасия Клипаченко, а еще один гол записала в свой актив Мирослава Выпасняк.

Во втором матче украинки снова победили польскую сборную (3:2). В первом периоде мяч в составе сине-желтых забила Анна Давыденко. Во второй 12-минутке Юлия Дехтяр сравняла счет, когда команда уступала (1:2). Победу сборной Украины принес отличный гол Юлии Костюк, поразившей ворота соперника ударом со своей половины поля.

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Пляжный футбол. Женщины

Товарищеские матчи. Гданьск (Польша), 3 и 4 июня

Матч 1. Польша – Украина – 0:3

Голы: Выпасняк, Клипаченко (2).

Матч 2. Польша – Украина – 2:3

Голы (Украина): Давыденко, Дехтярь, Костюк.

Сборная Украины: Терех, Тихонова, Выпасняк, Калягина, Дехтяр, Малиновская, Клипаченко, Костюк, Давыденко, Василюк, Кирильчук.