Реал близок к подписанию Хавертца

Полузащитник «Челси» Кай Хавертц близок к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщают немецкие СМИ.

Информация об интересе «Реала» к Хавертцу появилась в СМИ лишь несколько дней назад, однако переговоры продвигаются очень быстро. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни, сумма трансфера составит 60 миллионов евро.

Три года назад «Челси» отдал «Байеру» за Хавертца 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего немца 9 голов и 1 ассист в 47 матчах за «Челси» во всех турнирах.