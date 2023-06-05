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Испания
05 июня 2023, 20:35 |
541
1

Реал близок к подписанию Хавертца

Немецкий хавбек покинет «Челси»

05 июня 2023, 20:35 |
541
1
Реал близок к подписанию Хавертца
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хавертц

Полузащитник «Челси» Кай Хавертц близок к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщают немецкие СМИ.

Информация об интересе «Реала» к Хавертцу появилась в СМИ лишь несколько дней назад, однако переговоры продвигаются очень быстро. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни, сумма трансфера составит 60 миллионов евро.

Три года назад «Челси» отдал «Байеру» за Хавертца 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего немца 9 голов и 1 ассист в 47 матчах за «Челси» во всех турнирах.

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Источник Bild
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Gargantua
платить 65 за Кукурелью и продавать за 60 Хаверца это только гениальный менеджмент Челси наверное может
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