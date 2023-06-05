Испания05 июня 2023, 20:35 |
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Реал близок к подписанию Хавертца
Немецкий хавбек покинет «Челси»
05 июня 2023, 20:35 |
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Полузащитник «Челси» Кай Хавертц близок к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщают немецкие СМИ.
Информация об интересе «Реала» к Хавертцу появилась в СМИ лишь несколько дней назад, однако переговоры продвигаются очень быстро. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни, сумма трансфера составит 60 миллионов евро.
Три года назад «Челси» отдал «Байеру» за Хавертца 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего немца 9 голов и 1 ассист в 47 матчах за «Челси» во всех турнирах.
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